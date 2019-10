Este año se movería 19% menos carga por carretera que el 2018

Este año, los transportadores de carga del país moverían 115 millones de toneladas de mercancías, de acuerdo con las proyecciones presentadas por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, durante la versión 44 del Congreso Internacional de Transporte y Logística de Colfecar, en Cartagena.



Esto representaría una reducción del 19% frente a lo logrado en el 2018, según los datos del Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera, que indican que el año pasado la cifra fue de 142,39 millones de toneladas.



(Este año se ha transportado 2,7% más carga que en 2018).

Sin embargo, durante el primer semestre del año la cantidad de carga transportada por las vías del país por carretera aumentó 2,7%, según la misma base de datos.



Por esa razón, las consecuencias del cierre de la vía entre Bogotá y Villavicencio, que se mantuvo durante tres meses (entre junio y septiembre), pero cuyos primeros episodios empezaron a presentarse en mayo, se sentirían más en el segundo semestre del año. Entre otras cosas porque las inmovilizaciones vehiculares continúan sucediendo cuando llueve a la altura del kilómetro 58.



Pero esta no sería la única causa del problema, ni la más importante. Según expuso Nidia Hernández, presidenta de la junta directiva de la agremiación, durante los primeros seis meses del año el déficit de la balanza comercial aumentó significativamente, lo que estaría afectando directamente la operación de los transportadores que deben viajar sin carga a los puertos.



“Un caso concreto es el de Bogotá - Buenaventura, que se está haciendo por un flete que equivale a menos del 15% de la tarifa que se cobra por un contenedor lleno, pero que para transportarlo igual se deben pagar nueve peajes, el salario del conductor y los demás gastos de mantenimiento asociados”, explicó la ejecutiva.



A esto agregó que las exportaciones de carbón caerían 25% este año, en comparación con el 2018. “Así lo muestra el último informe de Anif. La razón es que el carbón que se exporta desde la Guajira, que tenía como destino Estados Unidos y Europa, ya no está siendo tan bien recibido en esos destinos por la contaminación que genera usarlo, por lo que habría que apuntarle a llevarlo a China, pero pasar por el canal de Panamá encarece los costos, por lo que tampoco es atractivo”, concluyó Hernández.



(Camioneros, inconformes con chatarrización y restricciones).



Pilar González, gerente de la empresa de transporte Cargranel, está de acuerdo con la directiva gremial y señaló que a pesar de que siempre se ha importado más mercancía de la que se exporta, “porque no somos un país autosuficiente”, en el último año ese fenómeno se ha agudizado.



“Antes, aunque con dificultad, los recorridos por los corredores entre Bogotá y Medellín hacia Cartagena y Buenaventura tenían un equilibrio, pero ahora no. Entonces hay que hacer muchos viajes con los camiones vacíos, por los que no se paga lo suficiente. Además, hay que tener en cuenta que con la salida de un grupo muy grande de vehículos mal matriculados se está viendo escasez en los puertos, lo que hace que se suban los fletes”, aseveró la empresaria.



En contraste, Juan David Gaviria, gerente de TDM, afirmó que este será un muy buen año para el sector, precisamente porque la oferta de vehículos existente, que es menor que la del año pasado, está atendiendo la demanda de movilización de carga que ha crecido. “Eso hace que se paguen los viajes vacíos y que las tarifas de los fletes suban. En nuestro caso consideramos que vamos a crecer un 20% este año, luego de que el 2015, 2016 y 2017 fueran años malos y el 2018 fuera un año de estabilización”, explicó.



ARRANCARÍA LA CHATARRIZACIÓN



Durante su presentación en el evento, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, señaló que lo más probable es que el viernes de la próxima semana se expediría, de manera definitiva, la resolución reglamentaria que permitirá la entrada en vigencia del nuevo programa de chatarrización, pasados tres meses desde que el presidente Iván Duque firmó el decreto con el que se oficializó el plan.



Este proyecto busca sacar de circulación alrededor de 20.000 vehículos de carga de 10,5 toneladas de peso bruto o más, con una antigüedad igual o superior a los 20 años, al 2022. Para esto se destinarán al menos $300.000 millones que serán administrados a través de una fiducia y servirán para ayudar a financiar la renovación de la flota a propietarios de hasta dos automotores.

​

Y EL DESCUENTO...



Durante el congreso, Colfecar llamó la atención en que pese a que el pasado 18 de septiembre el Ministerio de Minas y Energía tomó la determinación de reducir el porcentaje de mezcla del biocombustible del 12%, a solo el 2%, el precio de este líquido en el país se redujo solo $31 en promedio, por galón. Cabe recordar que el 1.° de septiembre la misma cartera había anunciado que la mezcla pasaría del 10% al 12%.