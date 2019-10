Este es el plan económico de Claudia López para Bogotá

Claudia López, quien acaba de ser electa como nueva alcaldesa de Bogotá, habló con Portafolio sobre sus propuestas y planes relacionados con temas económicos y sociales.



¿Cómo ve la economía Bogotá y retos para hacerla más dinámica?



La economía bogotana es de base endógena, con oportunidades estratégicas de integración y complementación en escala regional, incluyente en términos de la redistribución de factores y posibilidades, y con amplios márgenes para la expansión del mercado interno.



Bogotá será competitiva si contamos con: i) una nueva gobernanza, ii) entender a la ciudad en su contexto global, iii) si fortalecemos el bienestar y la mejora de la calidad de vida de quienes la habitan y iv) si el gobernante se esfurza en proveer bienes públicos (educación salud, oportunidades de generación de ingresos, etc).



¿Planea modificar impuestos? distritales? SI O No (Cuáles)

Sí. Los bogotanos tienen una carga tributaria pesada y necesitamos aliviar el bolsillo de la gente. Me comprometo a tramitar el congelamiento del impuesto predial, el próximo año los bogotanos pagarán máximo lo mismo el valor de este año.

Mencione tres puntos claves con los que su Gobierno reactivaría el empleo.



a) Oportunidades y formación laboral con conexión a empleo. Vamos a trabajar en equipo entre el sistema de educación superior, el Sena, las cajas de compensación, el sector privado y otros empleadores para mejorar la pertinencia en la educación y el reentrenamiento, tomando en cuenta las brechas entre demanda de trabajo y oferta de formación profesional, para que jóvenes, mujeres y adultos de más de 45 años.



b). Impulsaremos emprendimientos innovadores desde la etapa de incubación e implementaremos un programa de innovación abierta con emprendedores y universidades.



c) Acompañaremos las iniciativas empresariales en las localidades para generar desarrollo productivo, inserción y reinserción laboral.



¿Cuál será su política de manejo de activos del Distrito? Planea privatizar empresas?

No privatizaremos ni la ETB, ni la EEB, ni ninguna otra empresa. Haremos de ellas un ejemplo de gestión y eficiencia empresarial.



¿Usted apoya Sí o No los siguientes proyectos de infraestructura?

a) El Metro en las condiciones de la actual licitación: Sí. Pero tenemos que llevar la primera línea del metro hasta Engativá y Suba.



b) TransMilenio por la Séptima y la Avda 68: No. Utilizaremos los recursos de estos proyectos para completar la Primera Línea del Metro que debe llegar a Suba y Engativá.



c) Construcción de las ALÓ:



Sí, pero solo hasta la Calle 13.



d) Más Metrocables: Sí, comenzaremos con el de San Cristóbal y el de Usaquén.



Si es elegida Alcalde, ¿quién sería su secretario de Hacienda y quien su secretario de Desarrollo?

Contamos en nuestro equipo con expertos sobre los temas económicos, sin embargo, no quiero anticipar decisiones hasta ser elegida mañana la primera alcaldesa de Bogotá.



¿Cuáles serán las tres prioridades de su política social?

a) Atención integral a primera infancia.



b) Educación para la vida.



c) Salud territorial oportuna y resolutiva.



¿Tres acciones para mejorar la seguridad de Bogotá?



a) Asumiré de manera directa las riendas de la convivencia, la cultura ciudadana y la seguridad como primera autoridad y jefe de policía.



b) Implementaremos policía, inteligencia y justicia 24 horas 7 días a la semana, enfocada en 3 prioridades: capturar y judicializar atracadores, violadores y narcotraficantes; desmantelar las ollas y bandas criminales; reducir el atraco, especialmente en Transmilenio, el SITP y las ciclorutas; asegurar la convivencia tranquila en los barrios; y controlar las entradas y salidas de la ciudad.



c) Implementaremos el Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Cultura Ciudadana que irá desde la prevención como factor esencial de anticipación frente a hechos que puedan afectar la convivencia pacífica, el fortalecimiento del enfoque de cultura ciudadana, hasta el uso de las instituciones de seguridad y justicia.



¿Cuáles serán las prioridades de su política de relación con los municipios de La Sabana?



Debemos implementar una estrategia regional para mejorar la seguridad, movilidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, la provisión de vivienda, la protección de la Estructura Ecológica de la región, y la calidad de vida los habitantes de la región.



Lideraremos la puesta en marcha de un instrumento jurídico pertinente, que en el largo plazo gestione la integración regional en función de un desarrollo sostenible, armónico, competitivo en el marco de un espíritu colaborativo, complementario y subsidiario, a la par fortaleciendo los espacios de coordinación regional existentes.