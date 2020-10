‘El Metro llega como una luz de esperanza en medio de tantos desafíos’

Archivo particular

Este martes el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá firmaron oficialmente el acta de inicio del Metro de la capital, que estará a cargo de una compañía china.



En el evento estuvieron presente representantes del Gobierno Nacional, la Administración Distrital y de la embajada de China, quienes celebraron el arranque de las obras.



Desde Chocó, en donde preside reuniones de seguridad, el presidente Iván Duque se conectó virtualmente al evento en el que señaló que el metro de Bogotá es un proyecto de Estado, de país, para beneficiar a la ciudad.



"Daremos inicio a una obra que significa dinamismo e inversión social. Asumimos el financiamiento del 70% para que Bogotá tenga este transporte moderno. Este compromiso nos demuestra que la reactivación es una obra imparable (...) El metro de Bogotá es un proyecto de Estado, de país, para beneficiar a la ciudad de Bogotá, y en 26 meses de gobierno hemos logrado sacar el convenio de cofinanciación, el contrato, el conpes, y hoy estamos firmando el inicio material de las obras. Tenemos que avanzar para que la Empresa Metro lo haga realidad", manifestó el presidente, quien en su cuenta de Twitter escribió que el Gobierno cumplió con su promesa para la capital del país.



Por su parte, Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, dijo: “Celebramos no solo el acta de inicio de las obras, sino ese precedente que podemos dar los colombianos cuando trabajamos juntos por un propósito común (...) En noviembre pasado firmamos el contrato con el consorcio, hace pocas semanas terminamos el proceso internacional de selección de la interventoría, que al igual que la licitación, fue guiado por las normas de la banca multilateral".



Ángela María Orozco, ministra de Transporte, dijo que este proyecto traerá grandes beneficios para el país y los usuarios en materia económica.



"Lo podemos calificar como la concreción de un sueño aplazado por mucho tiempo. Una obra de la magnitud de un metro es mucho más que infraestructura de transporte, 10 de sus 16 estaciones se integran con Transmilenio, lo que genera no solo ahorros para recorrer la ciudad, sino ahorros en los costos de transporte", señaló la ministra Orozco.



La alcaldesa, Claudia López, dijo, por su parte, "la obra del metro que hoy comienza no solo es una muestra de ingeniería, sino de la madurez de la ciudadanía. Tenemos el compromiso de sacar adelante este proyecto", y agregó que "del metro se empezó a hablar en 1940, y apenas hoy, en otro siglo se empieza a contruir. A veces a los gobernantes, e incluso a los ciudadanos, les cuesta reconocer los aportes de otros, los avances que nos proceden".



"El Metro llega como una luz de esperanza en medio de tantos desafíos, de una pandemia global que ha profundizado la desigualdad y la pobreza, y en medio de tensiones globales", manifestó la alcaldesa.



INICIA CONSTRUCCIÓN DE PATIO TALLER



Los trabajos comenzarán con el patio taller, que estará localizado en un terreno de 32 hectáreas, en la localidad de Bosa. Esta es una de las tres obras más críticas del proyecto.



En este caso es por las obras que se ejecutarán y su duración. Las otras son la intersección de las avenidas Primero de Mayo y la troncal de TransMilenio de la avenida 68 –está empezando su construcción y allí convergen el metro, el Regiotram de Occidente y redes de servicios públicos claves–, y en el cruce del metro con la calle 72, por el alto tráfico vial y los desvíos.



El metro, que se prolongará a lo largo de 23,9 km –sin contar la prolongación a Suba y Engativá–, debe estar construido entre 2027 y 2028.