Este miércoles 19 de mayo no habrá pico y placa en Bogotá

Este miércoles 19 de mayo los taxis y vehículos particulares de Bogotá podrán circular sin restricciones por Pico y Placa en la ciudad. La restricción para taxis y particulares volverá a aplicarse a partir del jueves 20 de mayo de 2021 en los horarios habituales.



(Lea también: Comité de Paro convoca a nueva movilización para el 19 de mayo).

La decisión de levantar la restricción de circulación de acuerdo con el último dígito de la placa fue tomada por la administración distrital luego de evaluar las necesidades de transporte de los ciudadanos ante las afectaciones al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá ocasionadas por manifestantes.



Por su parte, la restricción a vehículos de Transporte Público Colectivo (Sitp provisional) continúa suspendida por temas de calamidad pública debido a la pandemia por el coronavirus Covid-19, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 073 de 2021.



De acuerdo con el Registro Distrital Automotor (RDA) de marzo, en Bogotá hay registrados 1.957.625 automóviles.



La ciudad cuenta con 48.185 taxis según el Registro de Tarjetas de Operación de abril.



El jueves 20 de mayo aplicará nuevamente la restricción para vehículos particulares entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. cuyas placas finalicen en números pares (0-2-4-6 y 8).



Los vehículos de transporte público individual (taxi) cuyas placas finalicen en 5 y 6 tendrán restringida la circulación este jueves 20 entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.



Esta es la segunda vez (la primera fue desde el 5 hasta el 8 de mayo), que la Administración Distrital toma la decisión de suspender de manera temporal el Pico y Placa para taxis y particulares para ayudar a la movilización de los ciudadanos en la capital de la República.



