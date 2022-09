'Inconveniente': expertos opinan sobre el decrecimiento económico

La polémica por las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, frente a la propuesta de “exigirles a otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos” para lograr un equilibrio y “que los impactos del cambio climático nos afecten menos", abrió un debate en el país sobre este modelo económico, que si bien ha sido ampliamente discutido en ámbitos académicos, no hay un acuerdo formal o empírico sobre su implementación en ningún país, ni economía en el mundo.

Para Felipe Campos, gerente de Inversión e Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, y economista de la Universidad de los Andes, “la idea del decrecimiento es un concepto más, no algo en el que haya un acuerdo académico o empírico”.

A través de sus redes sociales, Campos dijo que “si algo ha faltado en la última década en Colombia y el mundo es crecimiento” y criticó la propuesta de la ministra porque “se está manejando un país emergente, no una organización ambiental mundial sin ánimo de lucro”.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo, y profesor asociado de economía de la Universidad Javeriana, explicó que la teoría del decrecimiento es inconveniente pues tiene efectos negativos y enormes costos de bienestar. Además dijo que “no hay manera de ‘cerrar brechas’ económicas sin que la economía de un país crezca; pues el crecimiento económico es un prerrequisito del cierre de brechas”.

En un hilo en Twitter Restrepo expuso que “el crecimiento y el comercio no son de suma cero (como en 'lo que uno gana lo pierde el otro'). Dos países que comercian ganan, tanto con el intercambio como con el crecimiento que trae. No es que uno crezca ‘a expensas del otro’”.

Agregó que la minería no es hoy explotación de un país por otro, es una actividad que genera valor: El crecimiento de los países ricos no se hace ‘a expensas del otro desde donde se extraen las riquezas’. Sin minería no estaría Colombia en cadenas de valor y sería mucho más pobre”.

Según Restrepo, “no hay manera de "cerrar brechas" económicas sin que la economía de un país crezca; el crecimiento económico es un prerrequisito del cierre de brechas” y manifestó que “las economías desarrolladas no siguen ‘una curva de crecimiento económico alto’, al contrario: cuando un país tiene alto ingreso crece menos, como el gran economista keynesiano de la Universidad de Cambridge Nick Kaldor lo mostró en sus hechos "estilizados" hace décadas”.

Para Mauricio Olivera, e xpresidente de Colpensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andres, la teoría del decrecimiento se discute y genera polémica en ámbitos académicos. Sin embargo, en política pública es más difícil discutirla y es necesaria tratarla con cuidado pues tiene implicaciones en la realidad.

“Es como si un ministro dice que Malthus tiene razón; el gran problema es la sobrepoblación y es necesario eliminar personas o frenar la natalidad”, escribió el académico en Twitter.

Otros influyentes analistas como el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo dijo: “¿Entonces ahora le vamos a pedir a EE. UU., Europa y Canada que no crezcan sino que echen para atrás para nosotros emparejarnos con ellos? Nos van a hacer mucho caso, seguro”.

Y el profesor universitario (Universidad Nacional de Colombia) e investigador. Bioquímico, Moisés Wasserman, escribió: “Una teoría económica no se válida con el hecho de que alguien alguna vez la haya propuesto y a mí me guste. Hay que confrontarla con hechos, modelos y cálculos, de otra forma se queda en el campo de la economía ficción”.

