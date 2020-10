Estrategias que le ayudarán a distribuir mejor su sueldo

La histórica reducción de las tasas de interés que hizo el Banco de la República finalizando agosto, y el decrecimiento de la cartera de establecimientos de crédito que reportó, demuestran que los colombianos tienen disponibles herramientas para pagar sus deudas, pero prefieren recurrir a otros métodos para atravesar los duros días del COVID 19.



(Lea: Consejos para optimizar sus finanzas en época de pandemia)

Una de esas alternativas es estirar el sueldo. Es decir, intentar eliminar gastos y optimizar recursos para que los ingresos sean suficientes y duren un poco más.



(Lea: ¿Cómo solicitar la tarjeta de crédito de Nubank en Colombia?)



Por eso, como parte de su misión de acompañar a sus usuarios para que tengan una mejor relación con la plata, Nequi presenta estos seis tips para estirar el sueldo:



(Lea: Recomendaciones para no caer en estafas de falsos descuentos y ofertas)





1. Diagnóstico



Para estirar el sueldo con eficiencia, lo primero que tiene que hacer es saber cuánto le hace falta cada mes. Así es más claro hasta dónde puede estirar su salario o sus ingresos.



Una vez sepa cuánta plata le está faltando, es hora de saber cuáles gastos recortará para que su sueldo o ingresos le alcancen. Para establecerlo, necesita tener claros sus gastos básicos. Si no lo ha hecho antes, estas preguntas le ayudarán:



- ¿Cuánto de sus ingresos se le va en gastos básicos como el arriendo, la salud, el transporte y la comida?

- ¿Cuánto está destinando para deudas?

- ¿Cuánto invierte en entretenimiento y demás?





2. Adelgace el presupuesto

Con las cuentas claras, es momento de quitarle peso a sus gastos. Estas son algunas ideas para lograrlo:



Arriendo, la administración, los servicios, los impuestos: muchas de sus obligaciones tienen beneficios y descuentos cuando se pagan antes del plazo. Organice un cronograma con esos pagos y empiece a ahorrar plata al pagar temprano.



Tenga en cuenta opciones de compra que tengan descuentos. Busque promociones, pero use solo las que necesita.



También puede comprar su mercado en esos lugares en los que es más barato. Lleve un registro de lo que compra y de cuánto cuesta cada cosa. Con eso en mente, póngale un límite a lo que se gastará al mercar.



Busque la manera de compartir suscripciones a servicios de streaming de video y audio. O pruebe sus versiones gratuitas. Conserve solo las que necesita.

Esto no le dará toda la plata que necesita, pero estirar el sueldo es un fino arte: se trata de ver cómo se logra la estabilidad con varias acciones pequeñas.



3. Elija a sus guardianes

Busque entre su grupo de amigos y familia a esas personas que son muy buenas manejando la plata. Si tiene la confianza para hacerlo, compártales sus cuentas y sus deseos de hacer que la plata le rinda más. Ellos le pueden ayudar a llevar el control de lo que gasta. Además, le pueden enseñar otros tips de ahorro.





4. No descuide las deudas

Si el problema son sus múltiples deudas, lo primero que tiene que hacer es tratar de salir de ellas tan pronto como sea posible. Puede que eso de empezar a pagar varias deudas no le ayude mucho este mes, pero sin duda será un empujón para que en el futuro, aproveche su sueldo completo.



Puede seguir este camino:

1. Hacer una lista de todas sus deudas.

2. Renegociar las deudas más complejas.

3. Definir el monto que puede usar cada mes para pagarlas.

4. Seguir el método bola de nieve: concentrarse en pagar la más pequeña primero, y luego seguir con las que siguen hasta la más grande.



5. Las recompensas también son válidas

Los expertos en manejo de la plata suelen decir mucho que es importante revisar los gastos que no sean básicos, y evitar comprar lo que no se necesite. Pero lo cierto es que a veces se necesitan recompensas, así sean pequeñas.



Establezca el porcentaje de su sueldo o ingresos que quiera estirar. Si lo logras, regálese algo pequeño con una parte de lo ahorrado. Así creará un escenario en el que la motivación le ayude a manejar mejor la plata.



6. Establecer cuándo buscar alternativas

Si haciendo cuentas y esfuerzos conscientes concluye que la estirada del sueldo no le alcanza para cumplir sus necesidades, es hora de buscar alternativas. Puede plantearse cambiar de trabajo o capacitarse para estar mejor calificado. También puede compensar sus ingresos con trabajos independientes o a través de un emprendimiento.