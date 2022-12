Estudiantes graduados crecieron 15,8% en 2021, más que en prepandemia

La educación superior en Colombia ha venido sufriendo altibajos desde la pandemia en los diferentes sectores de las entidades privadas y oficiales. Sin embargo, según el reporte del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), del Ministerio de Educación, la cifra del total graduados en el país para el 2021 fue de 524.983, lo que representa un crecimiento del 15,8% frente al dato de 2020 que cerró en 453.285 estudiantes que culminaron sus carreras.



(Lea: ABC del decreto de desindexación del salario mínimo: claves y detalles).

No obstante, el aumento de graduandos se venía evidenciando desde el 2015, año en el que la cifra alcanzó los 428.034, al igual que en el 2016, está incrementó a 455.307, un 6,3% más. El alza se siguió notando en el 2017, cuando el dato de graduados en educación superior cerró en 480.858, lo que significó una subida de 5,6% frente al año anterior.



Para el 2018, los graduandos fueron 488.665, un 1,6% arriba del 2017. Uno de los repuntes presentados por el observatorio, fue para el año 2019, en donde el dato alcanzó los 512.104 graduados, lo que implicó un incremento del 4,7%. A pesar de ello, a vísperas de la pandemia por el covid 19, los graduados en el 2020 presentaron una caída del 11,4%, cerrando el año con 453.285, pero repuntando en el 2021, como se mencionó anteriormente.



De acuerdo con los datos anteriores, para el año pasado el número de graduados ya superó los niveles reflejados en la etapa de prepandemia.



Las brechas que dejó el covid 19 en la educación, uno de los sectores más afectados, no solo en los niveles de enseñanza básicos como lo son transición, primaria y media, sino también en la superior, se remontan en problemas de incrementos en la deserción estudiantil, el acceso al crédito e incluso dificultades en la Prueba Saber y competencias básicas.



(Además: Vehículos en Bogotá serán etiquetados según su nivel de contaminación).



A pesar de lo anterior, los graduados en educación superior presentaron resultados por departamentos, lo que evidenció que Bogotá es una de las ciudades con más graduandos alcanzando para 2021 unos 192.430.



Seguido, se encuentra el departamento de Antioquia que cerró con 63.999, mientras que la cifra decrece en el Valle del Cauca, con un total de 36.963 estudiantes que culminaron sus respectivas carreras universitarias.



Otros de los departamentos con mayor número de graduados fueron Atlántico con 30.659 y Santander con 29.931 profesionales.

Proyecciones para el 2023

Las proyecciones para el 2023 que tiene el sector de la educación se inclinan hacia reformas, situación fiscal, temas de calidad y cobertura. De acuerdo con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, para el próximo año se estima el aumento en 500.000 jóvenes durante el cuatrienio, en donde se priorizarán las oportunidades en el acceso a la educación superior.



(Siga leyendo: Estas son algunas tarifas y valores que ya no subirían con el mínimo).



Para esto, el ministro aseguró que se necesitan cinco acciones que implican consolidar la gratuidad en la educación, que actualmente beneficia a más de 700.000 jóvenes, seguir avanzando en el Icetex con tasas de interés que no superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una reforma al aseguramiento de la calidad, “que permita una mayor oportunidad en los registros calificados” y un avance decidido en la infraestructura universitaria, en especial en las regiones más apartadas del país.



De igual manera, según el jefe de cartera, se viene avanzando en los planes para recuperar las pérdidas de aprendizaje que dejó el paso de la pandemia en el sector, realizando un voluntariado que involucrará a 40.000 estudiantes universitarios.

En materia de cambios legales que se tienen que realizar en conjunto con el Gobierno, Gaviria, manifestó que se requiere un cambio en la Ley 30 de 1992 “en particular en el artículo 86 y 87, que nos permita garantizar un mayor flujo de recursos para la educación pública”.



De acuerdo con el líder de la cartera, en este aspectos, se vienen pensando las dos reformas, en las cuales ya tienen mesas de trabajo. Gaviria dijo que “para el Gobierno, el primer semestre de 2023 será para clave para las reformas sociales como la pensional, salud, laboral, etc. Ahí esperamos poder radicar al menos la de la Ley 30”.



El ministro, además indicó las responsabilidades que tienen con el fondo de administración de recursos, frente a lo que expresó que “tenemos la responsabilidad de que los recursos recaudados se distribuyan en las universidades como dice la ley y en mi opinión como ministro de Educación la más importante es garantizar que esos dineros se utilicen bien, como en las obras de las destinadas a universidades”, dijo el funcionario.



(Lea: Petro espera que alza del mínimo no suba precios en 2023, ¿es viable?).



Por otra parte, aseguró que existen otras responsabilidades en donde la tarea del ministerio es menor, como lo es velar por el recaudo efectivo y la fiscalización de los recursos, hecho que le corresponde a la Dian, sin embargo, “estamos en las conversaciones con la Contraloría y vamos a fortalecer todas nuestras labores de inspección y vigilancia en esa materia”, manifestó Gaviria.

PORTAFOLIO