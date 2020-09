Estudio revela los 'pecados' de Hidroituango

El conglomerado de Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó este lunes la existencia de un estudio causa-raíz que concluye que la emergencia en la hidroeléctrica en construcción de Ituango, en el noroeste de Colombia, se presentó por una "conjugación de errores" en el diseño y construcción del proyecto.



La central eléctrica, ubicada en el departamento de Antioquia (noroeste), fue declarada en emergencia en mayo de 2018 por problemas técnicos al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de EPM.



El problema comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción. Ante el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada.



EL INFORME



Pese a tener fecha del 2 de agosto de 2019, el informe elaborado por los reaseguradores del proyecto Hidroituango, que expone las razones por las cuales colapsó el túnel de desviación en mayo de 2018, apenas fue revelado este lunes en una publicación realizada por La W Radio.



"Muy a nuestro pesar se filtró nuevamente un documento de la organización", expresó el gerente de EPM, Alvaro Guillermo Rendón, quien aseguró en conferencia de prensa que conoció el estudio de 98 páginas el pasado 18 de agosto, pues nunca fue radicado ni incluido en el empalme cuando asumió el cargo. "El informe de los reaseguradores nunca se radicó oficialmente; lo conocimos por parte de unos funcionarios que lo tenían guardado bajo llave", afirmó el directivo.



CONJUGACIÓN DE ERRORES



Rendón subrayó que el estudio señala que "hay errores constructivos, de los diseñadores y en los conceptos de los asesores, y esa conjugación de errores la está certificando quien habla por las reaseguradoras".



Precisó que Mapfre es la compañía de seguros que tiene la cobertura global por 2.500 millones de dólares y que tiene unos reaseguradores. "Suramericana la reasegura en un 13% y el pool de empresas londinenses Global tiene el otro 87% de esos 2.500 millones de dólares", detalló.



Para el gerente de EPM, este estudio constituye una nueva prueba de cara a las mesas de conciliación que se realizarán luego que el conglomerado demandó por 9,9 billones de pesos (unos 2.600 millones de dólares) a los constructores de Hidroituango y a las aseguradoras del proyecto. En la conciliación participan el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral); el Consorcio CCC Ituango, integrado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H., y el Consorcio Ingetec y Sedic, entre otros.



DICTAMEN OCULTO



La aparición del nuevo estudio avivó la polémica que comenzó después que el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, diera a conocer la demanda para resarcir los daños causados por el megaproyecto, lo que provocó la renuncia de ocho miembros de la junta directiva de EPM.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario local aseguró que el informe de las reaseguradoras fue ocultado por la anterior administración. "Desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas", afirmó Quintero.



Asimismo, señaló que antiguos directivos de EPM acordaron que informe de reaseguradora "no fuera integrado al proceso como es acostumbrado, para evitar demandar a constructores y no alimentar procesos en órganos de control".



CAUSAS DEL COLAPSO



El estudio elaborado por expertos en geología y mecánica de suelos revela que una "combinación de problemas no resueltos" entre diseños, supervisión y construcción provocaron la emergencia.



Entre las conclusiones está que el soporte instalado en la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) colapsó entre el 22 de septiembre de 2017 y el 28 de abril de 2018 debido al flujo de agua, ya que era "muy irregular y el suelo estaba erosionado". También revela que había hasta un 25% menos tornillos o pernos de roca en esa sección del túnel.



Entre el 12 y el 24 de mayo de 2018, durante el momento más crítico de la emergencia, los organismos de socorro debieron evacuar 17.184 personas de poblaciones aguas abajo de la presa, por el riesgo de que el agua del embalse sobrepasara la presa de la hidroeléctrica. Eso desató una crisis en la región del Bajo Cauca antioqueño y, en menor intensidad, en los departamentos caribeños de Córdoba, Sucre y Bolívar, regados por la aguas del Cauca.



Según el gerente de EPM, actualmente los riesgos técnicos están "reducidos a la mínima expresión", y por tanto el proyecto está en un nivel de ejecución del 80%.





EFE