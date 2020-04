Evite líos legales por despidos de contratistas a causa del Covid-19

Archivo particular

Uno de los grandes problemas que ha traído la pandemia del coronavirus para la economía de las naciones es el desempleo, ya que diversas compañías han tenido que parar su actividad debido a las cuarentenas obligatorias que han asumidos los gobiernos para frenar la propagación del COVID-19.



De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el coronavirus pone en riesgo hasta 25 millones de empleos en el mundo y que podría generar una crisis financiera peor que la vivida en 2008 por parte de la Gran Recesión.



Colombia no es ajena a esta realidad. Pese a que el Ministerio de Trabajo dice no estar autorizando despidos masivos, algunos ciudadanos han manifestado a través de diversos medios acciones por parte de sus empleadores, entre ellos contratistas. Pero, ¿cómo una empresa puede blindarse de eventuales problemas legales ante esta coyuntura?



Para Fernando Asencio, gerente de Clever Global Colombia, una multinacional especializada en la gestión global de proveedores y contratistas, “la mejor fórmula que pueden tener las compañías que subcontratan para evitar demandas es contar con un sistema o aliado que le permita ver que los trabajadores están a paz y salvo con el pago de su seguridad social y demás requerimientos de la relación contractual”.



De acuerdo con el experto, si una compañía no tiene una veeduría de las responsabilidades de los subcontratistas, frente a una eventual demanda, la empresa podría entrar a asumir costos y compromisos que son propios de los contratistas o terceros.



“La legislación colombiana contempla la responsabilidad solidaria de las empresas frente a las obligaciones de los contratistas o terceros, por ello, para este caso es necesario que los contratistas cumplan con tres requisitos esenciales: asumir todos los riesgos de la actividad contratada, realizarlo con sus propios medios y tener libertad y autonomía técnica y directiva”, explica Asencio.