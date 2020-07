Expectativa ante plan para reactivar economía naranja

Hace 10 días, en la instalación del nuevo periodo legislativo, el presidente Iván Duque anunció los planes para darle empuje a los sectores de la Economía Naranja, una de las apuestas bandera de su campaña.



De acuerdo con el mandatario, el compromiso con el empleo se traduciría en más de $2 billones en incentivos para las industrias creativas y culturales del país, por lo que próximamente se llevaría al Congreso de la República un proyecto de ley bautizado como ‘Reactivarte’, el cual daría vida a un fondo especializado para la generación de puestos de trabajo en el sector naranja.



Este diario consultó al Ministerio de Cultura sobre el estado actual de la iniciativa y la entidad respondió que se encuentra en “la recta final de su estructuración y que se está revisando minuciosamente antes de ser presentada”.



No obstante, pese a no conocerse detalles sobre el documento, el anuncio ya genera expectativa en las industrias interesadas.



“A pesar de que no tengo mucha información al respecto, recibo con muy buen ánimo esta iniciativa. Creo que pone sobre la mesa el hecho de que el Gobierno sigue considerando la Economía Naranja como una de sus prioridades. Espero que este fondo ayude a reactivar la vida de los creadores, de los gestores culturales y en general de la creatividad”, resaltó Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (Ucep).



El anuncio también fue aplaudido por la Federación Colombiana de Industrias de Software y TI. Ximena Duque, su presidenta, manifestó que hay que continuar con el apoyo a estos sectores y que en consecuencia, los esfuerzos de la ley deberían estar enfocados hacia la dinamización de la demanda a través de la creación de incentivos que promuevan el consumo.



Y es que de acuerdo con el experto y director general de ClarkeModet Colombia, Juan Carlos Garavito, apostarle a la Economía Naranja es de gran importancia, ya que ha sido una de las más afectadas con la pandemia. Además, “este sector representa más del 3,4% del PIB, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”.



CON ESCEPTICISMO



Así como ha sucedido con diferentes sectores de la economía, la pandemia ha impactado de forma negativa a las industrias creativas y culturales. De acuerdo con el tercer reporte de Economía Naranja del Dane, la variación de abril de 2020 frente al mismo mes de 2019 en el número de ocupados en este sector fue de -34,7%, siendo la categoría de las Artes y Patrimonio el renglón que más aportó a esta cifra (-33,2%).



Es por esto que las actividades pertenecientes a este segmento acogen con mayor prevención el anuncio del Presidente.



“No sé bien cuál vaya a ser el modelo que se presente, pero lo cierto es que el sector artesanal, de ser incluido, tiene que decirse de manera expresa, no como parte del tema cultural del país, sino como un sector propio y autónomo que se mueve dentro de unas líneas muy específicas de la economía”, enfatizó Pedro Villamarín, presidente de Federación Nacional de Artesanos.



Villamarín agregó que “si bien es cierto que las artesanías están dentro del esquema de la Economía Naranja, lo que ocurre es que la entidad que administra los lineamientos del sector artesanal es la empresa de economía mixta Artesanías de Colombia, la cual vela claramente por sus intereses y no por los de todos los artesanos. Entonces, es crucial que tres millones de familias de artesanos puedan verse beneficiadas directamente de este fondo y no a través de esta empresa”.



De otro lado, Claudia Hakim, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, resaltó que son buenas noticias las iniciativas que aporten a la consolidación del sector creativo en el país.



No obstante, añade que “hay líneas claras de financiamiento para los espectáculos públicos, producción cinematográfica, publicidad, diseño de software y, posiblemente, para la moda, pues se han visto como buenos negocios en dónde invertir, pero que desafortunadamente no es tan clara la ruta de apoyo para los museos”.



En este sentido, sugiere que dentro del proyecto de ley se podría pensar en un fondo como Fontur, pero para la cultura.



Cabe decir que las Artes y Patrimonio representan el 29,2% del valor agregado de la Economía Naranja en Colombia. La categoría de Creaciones Funcionales -en la que se incluyen sectores como el de videojuegos y software- es la más grande con el 45,6% del índice. Mientras que las Industrias Culturales (cine, librerías, entre otros) son el 25,2%.



EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA



El año pasado, las 101 actividades de Economía Naranja tuvieron una participación promedio en el valor agregado de la economía nacional del 3,2%. El 47,3% de ese porcentaje corresponde a actividades de inclusión total, y el 52,7% es de tipo parcial.



De acuerdo con Confecámaras, “tomando como referencia las 32 actividades económicas de la Economía Naranja denominadas de inclusión total por el Dane, en el año 2019 se crearon un total de 9.122 empresas de Economía Naranja, lo que representó un crecimiento del 7,7% en ese sector”.



Bogotá (129.110), Cali (13.949) y Medellín (6.952), entre las ciudades con mayor número de estas compañías según la información de las cámaras de comercio locales.





