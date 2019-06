Expectativa por decisión sobre la dominancia en el sector TIC

La decisión que tomaría hoy la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Gobierno sentaría un precedente en el sector de las TIC.



Se trata del caso que viene analizando esa corporación, acerca de la presunta dominancia de Comcel (Claro) en el submercado de datos móviles. El caso tiene tanto de largo como de ancho, y hoy habría humo blanco acerca de la misma, pero desde hace tres años, los principales operadores del mercado pusieron sus cartas sobre la mesa.

De un lado, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, asegura que “los competidores de Comcel buscan que la regulación les regale lo que deberían ganarse compitiendo en el mercado. Buscan que la regulación reemplace la elección del usuario y en este escenario no se genera un beneficio para el consumidor, solamente una prebenda para ciertos operadores que por efecto de la regulación terminan siendo protegidos de la competencia (...)”.



Además, se pregunta si es correcto que la actual CRC tome esta decisión, a solo días del final de su gestión, cuando no lo hizo en los últimos meses, y en su concepto, “preocupa mucho que la actual Comisión pretenda sesionar a toda costa para dejar una última decisión que a todas luces borrará los incentivos de inversión en el sector que pretende generar la nueva ley (de modernización de las TIC), especialmente en consideración a que las tres principales empresas de este sector son parte del top 5 de inversionistas privados en el país”.



Esta, no obstante, fue apenas una de las posiciones que estudió la CRC para tomar una decisión. Otra es la de Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, quien señaló que “Claro ahora pasó ser dominante en los datos y espero que mañana (hoy) el Gobierno tenga la responsabilidad y el coraje de declararlo así, para ponerle medidas particulares a Claro. Hay que entender que lo de dominancia no es asunto de competidores, sino de país, porque este panorama afecta a diario a los usuarios. Claro es un dominante que por su preponderancia, determina la oferta y precios, y a nosotros nos toca seguirlos”.



Y anotó que “en sí, la participación de Claro no es el problema, sino las decisiones que toma para desplazar a la competencia, como por ejemplo, poner 35% de descuento en una ciudad específica, en la cual Teléfonica o TigoUne tiene una participación más alta, y ahí es donde el tamaño se convierte en dominancia (...)”.



En su concepto, si se declara a Claro como dominante, “los usuarios tendrán cada vez más opciones para poder elegir y en el que haya un mercado en el que todos se disputen palmo a palmo la participación del mercado”.



En tanto, Fabián Hernández, CEO de Telefónica (Movistar), dijo que “este tema viene desde el 2016 y lo advertimos desde el inicio que iba a suceder, porque si había una dominancia en voz, esta se traduciría a los datos. Es la dinámica normal. Esta es una asignatura pendiente que tiene el regulador y lo que está demostrado en el mercado es que efectivamente hay una posición de dominio por Claro, si uno mira por cualquiera de los criterios: tamaño del operador en el mercado”.



E indicó que hoy existe una distorsión en el mercado, cuando, añadió, “tenemos redes similares, con lo cual los precios se deberían regularizar para ser de cero pesos entre los operadores (...). Acá no queremos que castiguen a Claro, sino que se aplique una regla de igualdad, que aplica en todos los mercados”.



A pesar de esto, serán los comisionados de la CRC, junto con la Ministra de las TIC, Sylvia Constaín, y la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, quienes den -posiblemente hoy –el veredicto final en esta situación.