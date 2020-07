Expectativa por la nueva fecha del tercer día sin IVA

Aunque los comerciantes entendieron la decisión del Gobierno de aplazar el tercer día sin IVA que estaba programada para el próximo domingo, el anuncio puso sobre el tapete el debate de cuál sería la nueva fecha, y dejó listas a las plataformas virtuales que habían podido registrar otra jornada importante de ventas.



(Lea: Se aplaza la tercera jornada del Día sin IVA en Colombia)

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sugirió que se reprograme entre finales de agosto y principios de octubre, “esperando que haya bajado la curva de contagio, con más tranquilidad entre los colombianos y más confianza para asistir a los establecimientos comerciales, y menos restricciones que permitan un día ágil y de beneficio para todos”.



(Lea: Comerciantes respaldan aplazamiento del tercer Día sin IVA)



Para Cabal, la decisión del Gobierno fue oportuna y correcta, en momentos en que hay muchas ciudades que decidieron implementar cierres parciales, toques de queda y otras disposiciones para contener el avance de la Covid-19.



(Lea: Comerciantes esperan caída en las ventas durante el tercer día sin IVA)



De hecho, el martes había advertido sobre reducciones en las ventas - de hasta del 60%- a causa de las restricciones que iban a limitar la intención de compra de los colombianos en diferentes ciudades del país.



En las dos jornadas anteriores las ventas ascendieron a los $9 billones de pesos, según la Dian.



El dirigente afirmó que mientras se concreta la nueva fecha el sector seguirá trabajando para fortalecer tanto el canal físico como el comercio electrónico, bajo todas las normas de bioseguridad que requiere cada modelo de venta.



A su turno, María Fernanda Quiñones, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, explicó que si bien el sector entiende las motivaciones del Gobierno para tomar la decisión y que es prioritario velar por la salud de los colombianos, la decisión que anunció el presidente Duque de aplazar la actividad comercial del 19 de julio, impacta al sector.



“Sin duda, esto implica una afectación para el sector porque los dos días sin IVA han sido los de mayor transaccionalidad para el sector. El segundo implicó un aumento del 143% de las transacciones y eso es impactante, pero la industria pone de manifiesto su compromiso con estas medidas”, aseguró a Portafolio la dirigente gremial.



“Para el tercer día estábamos listos como lo estuvimos en la jornada anterior, con unos lunares que sabíamos se tenían porque las plataformas no alcanzaron a hacer sus procesos de migración tecnológica. Hay que tener en cuenta que el comercio electrónico fue avisado un mes antes de que iniciaran y el físico desde enero. Las plataformas, en un 90% estuvieron al aire en la segunda jornada. Para el domingo, en particular, alguna de estas plataformas nos había dicho que había hecho los ajustes para soportar un aumento de tráfico. Nos estábamos alistando”, agregó.



Al señalar que espera que la discusión sobre la nueva fecha se retome en el momento en que se supere el pico de la pandemia, María Fernanda Quiñones insistió que para esta tercera jornada estaban más preparadas.



“En el segundo día sin IVA se capitalizaron los aprendizajes de la primera jornada. Más del 90% de las plataformas pudo soportar el tráfico de los clientes, íbamos a implementar mejoras para esta”, subrayó.



Vista las respuestas de los colombianos a las ventas virtuales, el sector de comercio electrónico dice que planea actividades de activación y promociones.



Para agosto está el Hot Sale de la industria, del 19 al 21 de agosto que es una jornada de descuentos para animar la reactivación empresarial. Incluso, se espera que para esa fecha el sector turismo pueda participar.



La dirigente gremial dijo que de todas maneras aplazar la fecha da tiempo al sector para fortalecerse - había unos inconvenientes de inventarios por las altas respuestas en las jornadas del 19 de junio y del 3 de julio- .



Igualmente, piden superar aspectos operativos: que se pueda facturar al día siguiente de la venta para agilizar la atención a los compradores y que la fecha de entrega de los productos se extienda más allá de dos semanas porque la experiencia demostró que el alto volumen de pedidos en algunos casos superan la capacidad logística.



“Ojalá este reenfoque de este día sin IVA nos permita también replantear temas operativos que fueron muy complejos y que no tenían posibilidad legal de modificarse. Pero si se cambió la fecha es probable que se abra la opción de solucionar las situaciones que hicieron muy complejo el evento para el comercio”, dijo Quiñones.



CAYÓ BIEN EL ANUNCIO



El anuncio del presidente Iván Duque, ayer temprano, fue tomada con alivio por los alcaldes de las principales ciudades del país.



“Demostró ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo en el país. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, sin precisar cuándo se llevará a cabo esa actividad que beneficia a los consumidores porque deja sin la tarifa de 19% varias categorías de productos como eletrodomésticos y computadores.



“Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el día sin IVA, las marchas (de protesta por diversos motivos) y otras situaciones. Debemos priorizar la vida”, manifestó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en Twitter.