Expectativa por mejora del comercio mundial

Al igual que otros sectores, el comercio global se vio perjudicado por la pandemia ante un consumo restringido por las cuarentenas y las barreras que se impusieron, tanto así que la OMC llegó a estimar un desplome de hasta 32% en los intercambios en 2020.



(Lea: Industria y comercio, a la zaga del consumidor transformado)



No obstante, en línea con las reaperturas, varios reportes apuntan ya a la mejora del comercio mundial, que no solo registrará una contracción menor a lo esperado, sino que además podría estar presentando un rápido repunte.



(Lea: Cincuenta empresas del exterior, con interés en Colombia)

Esta semana, la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntó que en el segundo trimestre, el periodo con la mayor caída, el desplome fue de 21% en valor y 14% en el volumen de los intercambios, lo que alejaría la posibilidad de una contracción del 32%.



(Lea: Estímulos, salvar firmas, confianza y exportar: ‘guía’ de recuperación)



Cabe decir que en valor, el descenso en el primer semestre de 2009 fue de más de 30%. Y la tendencia va en esa dirección, pues mientras la caída interanual de mercancías fue de 23% en abril y 26% en mayo, el dato bajó a -10% en junio y -9% en julio.



También esta semana, la ONU, a través de la Unctad, publicó sus perspectivas para 2020, en las que espera una caída finalmente de 20%. Sus datos muestran que entre enero y mayo, la caída fue de 8%.



Con estos datos queda patente que sin duda el desplome será muy pronunciado, pero también que la recuperación está en marcha. Y no solo en el resto del mundo, sino también en Colombia.



Según Javier Díaz, presidente de Analdex, “el comercio se ha ido recuperando. En el país, lo más difícil fue en abril, con una caída en las exportaciones de 52,3%. Y de ahí fue mejorando, con una baja de 40% en mayo, 26% en junio y 21% en julio. Seguimos en negativo, pero en el mundo estaremos más cerca del 13% que del 32% de la OMC”.



Cabe decir que en el debate de la recuperación, hay varias visiones. Por ejemplo, el Kiel Institute for the World Economy apunta que la recuperación ya ha sido mucho más rápida que la que se vio en 2009.



Como explica Gabriel Felbermayr, presidente del Instituto Kiel, “en junio, el comercio de bienes estaba solo alrededor de 9% por debajo del nivel de febrero, tras caer 15% entre febrero y abril, se está recuperando mucho más rápido que en 2009. En ese momento, la mejora empezó ocho meses después, y necesitó 13 meses para lograr lo que ahora ha tardado dos”.



El reporte del Kiel Institute apunta también que “en América, Asia y Europa, los movimientos de barcos se han normalizado. La capacidad de carga que se observa ahora está en todas partes nuevamente dentro del rango esperado para fines de agosto, incluso sin crisis”.



Pero no todos comparten este optimismo. Alessandro Nicita, economista de la Unctad, señala que no cree “que podamos decir que la recuperación es rápida. Posiblemente lo peor pasó en el segundo trimestre, pero para el tercero esperamos que el comercio sea significativamente más bajo que en el mismo periodo de 2019. Por eso no apostaría a un fuerte repunte, aunque veamos algunos buenos indicadores, pero no serían lo suficiente para recuperar el nivel de 2019”.



Eso sí, como apunta Nicita, se ven comportamientos diferentes según la industria. Por ejemplo, algunos impulsos tienen que ver con las exportaciones de China de equipos médicos, de hogar y oficina. Los alimentos, las confecciones y la electrónica serían otros de los que presentarían un mejor comportamiento.



“Sigo siendo pesimista para 2020, hay muchos factores que aún contribuyen a la incertidumbre. Mi conjetura es que el valor estará un 15% por debajo de 2019”, indicó Nicita.