Expectativa sobre si Emisor bajará tasas por séptima vez

A finales de agosto la Junta Directiva del Banco de la República disminuyó en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria hasta 2 %.



(Lea: Siguen las críticas por el lento recorte en las tasas de interés)



Desde marzo, cuando la covid- 19 llegó al país, el Emisor ha disminuido en 225 puntos básicos (pbs) o 2,25 puntos porcentuales en seis oportunidades consecutivas el costo del dinero que pone en el mercado en sus operaciones de corto plazo hasta llevarlo a 2 %.



Hoy, la junta del Emisor analizará si considera necesaria una nueva disminución en el costo del dinero a la luz de los resultados de los últimos indicadores económicos, que si bien muestran algunos signos de reactivación tras la reapertura de la mayoría de sectores, todavía marcan un signo negativo, en especial el de desempleo.



Un elemento a favor de seguir disminuyendo las tasas del Banco de la República se dio con la baja cifra de inflación que en agosto tuvo un comportamiento de -0,01 % y en lo corrido del año se ubica en 1,12 %, resultado menor en -1,91 % que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,03 %.



De acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, para septiembre, 57,1 % de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada, mientras que 42,9 % espera que la tasa de interés se reduzca 25 pbs hasta 1,75 %, y ningún analista espera una disminución de 50 pbs hasta 1,50 %.



Para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de política monetaria se mantenga en 2 % fue 52,4 %, el 45,2 % prevé una reducción de 25 pbs y 2,4 % espera una disminución de 50 pbs.



Ningún analista prevé una disminución hasta menos de 1,50% para final de año.

Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, realizada del 8 al 11 de septiembre, arrojó que al 30 de septiembre la tasa promedio de intervención cerrará en 1,90 % y al cierre del año se ubicará en 1,88 %.

Para el cierre del 2021 los analistas consultados por el Banco de la República proyectan que la tasa de intervención se ubique en 2,35 %.



HACIA LA ESTABILIDAD



Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, dijo que en la sesión de hoy del Emisor se espera un recorte de la tasa de intervención de 25 pbs.

Señaló que coincide con los comentarios del codirector del Emisor, Arturo Galindo, quien en días pasados aseguró que con la baja inflación de agosto habría más espacio para disminuciones de las tasas del Banco de la República.



Además, señaló que la política monetaria del Emisor sí está beneficiando a la economía, pues en crédito comercial la disminución de los bancos ha sido del 50 % de lo que ha hecho el Banco de la República y en crédito de consumo la transmisión ha sido de un 40 % de lo aplicado por el Emisor.



Así, advirtió, hay un menor costo de crédito a hogares y empresas. “No se ha transmitido totalmente, eso es cierto, y el propio Banco de la República ha dicho que esa transmisión hacia las demás tasas tarda entre 12 y 18 meses y con seis meses de venir disminuyendo esas tasas, llevamos apenas la mitad de ese proceso”, dijo Pérez.



De todas maneras, el analista comentó que como aún hay incertidumbre,y muchas empresas y hogares no están convencidos de demandar crédito y entonces es necesario restaurar la confianza para que el canal de crédito funcione bien.



En este sentido, “no basta solo bajar las tasas porque los hogares no necesariamente van a querer comprar más productos porque el crédito les salga más barato porque puede que no tengan empleo o haya alta incertidumbre. Por eso va a tardar más tiempo para ver que esos impactos positivos de las tasas se den y las reaperturas de sectores le den más impulso a la economía”, afirmó.



Para Andrés Langebaek, jefe de investigaciones económicas del Grupo Bolívar Davivienda señala que “las apuestas de los analistas en los sondeos muestran que el 45 % dicen que las tasas quedarán quietas y otro 45 % que las bajan 25 puntos básicos. Creo que la junta va a estar dividida”.



El analista considera que la economía va a necesitar un mayor impulso fiscal del que el Gobierno ha estimado y programas como el Ingreso Solidario y el Apoyo al Empleo Formal tendrá que extenderlo.



Asimismo, asegura que se deberá emprender programas de reentrenamiento laboral pues muchos empleos van a cambiar, así como los patrones de consumo.

Aseguró que las política monetaria del Banco de la República sí ha servido y se nota en la baja de tasas bancarias.