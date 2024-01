Los elementos que Minhacienda no estaría teniendo en cuenta para entender la inflación

Más de una semana ha pasado desde que el Ministerio de Hacienda publicó un análisis en el que advierte que las recientes ganancias o utilidades de las empresas influyó en el fuerte repunte de la inflación y la polémica y observaciones por parte de los centros de análisis siguen llegando.



Si bien esta cartera sostiene que los crecimientos del costo de vida en 2021 y 2022 se debió, entre otras cosas, a las ganancias del sector empresarial, expertos resaltan que el estudio en el que se basa esta aseveración no toma en cuenta todos los factores necesarios para analizar un fenómeno como la inflación.



Así se aprecia en un análisis publicado el pasado lunes -22 de enero- por el Centro de Estudios Anif, el cual exalta que se estén generando este tipo de debates, pero advierte que hay que ser muy rigurosos con cualquier tipo de teoría que se plantee o de lo contrario se podrían generar confusiones entre la gente.



“Vale la pena mencionar que para que las utilidades empresariales sean la fuente de un choque inflacionario, se requiere que el margen de ganancias de las compañías aumente por alguna razón. El margen de ganancia es, en términos simples, la diferencia entre los costos de producción y el precio de los bienes y servicios que las empresas ofrecen”, dice el reporte.



Este documento presenta varias críticas a la metodología utilizada por el Ministerio, tanto a nivel conceptual como práctico. En lo primero se cuestiona la capacidad de establecer una relación causal entre el uso de una ecuación macroeconómica y la causalidad real, ya que dice que estas ecuaciones son instrumentos contables que no sirven para eso.



“Como han señalado varios académicos, la metodología utilizada por el Ministerio de Hacienda pretende mostrar los márgenes de ganancias de las empresas con base en cifras de cuentas nacionales y un cálculo que relaciona las utilidades empresariales con la variación del deflactor del PIB. Dicha inferencia sólo es válida bajo unas condiciones específicas y puede conducir a conclusiones equivocadas”, agregaron.



El informe también argumenta que el reciente choque inflacionario en Colombia no puede atribuirse directamente a un aumento de las ganancias empresariales, ya que un aumento en los márgenes de ganancia debería inducir a una caída en el consumo de los hogares, lo cual no ha sido observado, ya que el país sigue experimentando un gasto de los hogares por encima de su tendencia pre-pandémica.



“Entendiendo esta crítica, no sorprende entonces que, con base en los cálculos del Ministerio, aparezcan los sectores de agricultura, minas y energía, gas y agua, como aquellos donde las utilidades han aumentado más en proporción a su valor agregado. Nuevamente, cuando los precios de los insumos diferentes a la mano de obra aumentan, la utilidad del sector - o de la economía como un todo- en proporción a su valor agregado también se incrementa”, sostuvo Anif.

Si bien este centro de estudios presenta varios reparos a los resultados presentados por el Gobierno Nacional, sostiene que incluso ignorando las críticas metodológicas, las conclusiones del Ministerio de Hacienda deben ser revisadas, ya que el componente de utilidades empresariales no contribuye positivamente a la inflación medida con el deflactor del PIB. En cambio, los salarios, impuestos y el ingreso mixto tienen un papel más destacado en la explicación de la inflación.



Cabe resaltar que frente a este tema, expuesto por Minhacienda, expertos de Fedesarrollo resaltaron que se está replicando una metodología contable de descomposición del deflactor del PIB propuesta recientemente por el FMI, la cual está en un documento de trabajo que no ha surtido un proceso de revisión estándar de pares para su publicación como artículo académico.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio