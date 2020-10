Expiden decreto para los mineros afectados por crisis

Una norma expedida por el Gobierno Nacional permitirá a los pequeños mineros del país, que fueron golpeados económicamente por la pandemia, a que tengan un segundo aire con el fin de reanimar sus respectivas operaciones extractivas.



(Con ocho obras el país tendrá más gas en firme).

Se trata del Decreto 1378, del 21 de octubre de 2020 promulgado por el Ministerio de Minas y Energía (MME), cuyo articulado reglamentó una herramienta permanente diferencial para que los pequeños mineros obtengan un contrato de concesión, acorde con sus casos particulares.



Incluso, este salvavidas, cuyo propósito fue planteado en el Plan Nacional de Desarrollo para promover una actividad minera legal, cobija a los mineros de pequeña escala que no cuenten con título minero y a los Beneficiarios de Devolución de Áreas para la formalización minera.



“Con este decreto le estamos cumpliendo a 9.500 pequeños mineros que por años han requerido contar con herramientas acordes a sus capacidades para entrar a la legalidad”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



(Buriticá: así es la mina de oro más grande de Colombia).



El jefe de la cartera minero energética agregó que “de esta manera, ahora contarán con herramientas mineras y ambientales acordes con su escala, contribuyendo a la organización de la actividad extractiva y a la reactivación sostenible.



CARACTERIZACIÓN DEL DECRETO



El decreto establece que se adoptarán términos diferenciales para demostrar la capacidad económica, que es una de las principales brechas identificadas.



Además, determina condiciones para iniciar el contrato en exploración con producción anticipada.



Esto permitirá que los pequeños mineros que a la fecha no han podido legalizar sus operaciones mineras y se encuentran en un área libre, obtengan su título minero tras cumplir unos requisitos acordes con su escala y situación actual.



También deberán contar con una licencia ambiental, conforme a los términos diferenciales para el estudio de impacto ambiental, que fueron adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 447 de 2020.



En esta etapa no se requerirá un Plan de Trabajos y Obras, solamente un anexo técnico, que debe ser aprobado por la autoridad minera y que debe contener un diagnóstico de las actividades en desarrollo, una geología básica, un plan minero y un plan de cierre, así como las medidas y actividades que cumplan con los Reglamentos de seguridad e higiene minera.



Así mismo, el citado Decreto ofrece a los mineros de pequeña escala que tengan solicitudes ante la autoridad correspondientes a contratos, legalizaciones y áreas de reserva especial, la opción de entrar por esta puerta de requisitos diferenciales, buscando obtener de manera más rápida su título minero.



“Los mineros de pequeña escala deben cumplir los siguientes requisitos: no contar con un título minero vigente; requerir en concesión un máximo de hasta 100 hectáreas bajo el sistema de cuadrícula minera; y que su producción atienda el volumen máximo anual establecido según el tipo de mineral”, resalta la norma en vigencia.



Además de contar con este ingreso a la legalidad minera con tratamiento diferencial, los pequeños mineros recibirán acompañamiento técnico y fiscalización diferencial para que sigan el camino del Minero 5: legal, responsable, emprendedor, confiable e influyente.



‘SE ABRE OTRA PUERTA A LA LEGALIDAD MINERA’



La nueva viceministra de Minas designada, Sandra Sandoval, recalcó que con la expedición del Decreto 1378 del 2020, se abre otra puerta a la legalidad “según sus particularidades”. “Primero, se consideran unas condiciones especiales para demostrar que cuentan con capacidad económica para desarrollar su respectivo proyecto minero”, dijo Sandoval. La funcionaria agregó, “segundo, podrán legalizar sus operaciones actuales mineras pudiendo iniciar la etapa de exploración con producción anticipada; tercero, tendrán derecho a acompañamiento técnico; y cuanto, serán objeto de fiscalización minera diferencial”.



Los mineros deben cumplir con todos los estándares operaciones, sociales y ambientales que se ha destinado para la pequeña minería.



alfsua@eltiempo.com