Exportaciones de marzo disminuyeron por caída en venta de combustible

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones colombianas tuvieron una baja del 10% en marzo, con un total de ventas por US$4.462 millones, frente a los US$4.957 millones del mismo mes del 2022.



Ahora bien, llevando la mirada hacia los datos trimestrales, el registro del Dane evidencia que en este periodo de tiempo también hubo una caída en el comercio internacional.



Según los datos, de enero a marzo, Colombia tuvo un total de ventas por US$12.361 millones, presentando una disminución del 4,7% con respecto al mismo periodo de tiempo del 2022 en donde se comercializaron US$12.967 millones.



Retomando los resultados mensuales (marzo), la oficina estadística afirmó que la tendencia a la baja se vio impulsada principalmente por la caída del 16,3% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de la industria extractiva.



“En marzo de 2023 se exportaron 14,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 15,7% frente a marzo de 2022”, aseguró el Dane.



Igualmente, otros de los sectores que se dieron a la baja fueron los agropecuarios, alimentos y bebidas. Para marzo, este rubro sufrió un desplome del 10,2%. Por su parte, manufacturas registraron también una caída del 1,2%.



Sin embargo, los impulsos positivos se dieron en “otros sectores”, los cuales tuvieron un repunte del 29,1% en marzo, explicado especialmente por el incremento en las ventas de oro no monetario, las cuales aportaron 29 puntos porcentuales a la variación del grupo y fueron por un total de US$305,2 millones.



