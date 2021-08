Exportaciones crecieron 20,1% entre enero y julio de 2021

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de 2021 las ventas externas del país fueron US$3.252,4 millones, lo que representa un aumento de 27,4% en relación con julio de 2020, resultado que se debió al crecimiento de 32,6% en las ventas externas del grupo de Combustibles.



En el séptimo mes del 2021, las ventas externas de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 40,3% del valor total de las exportaciones con US$ 1.309 millones; así mismo, Manufacturas con 25,6% con US$ 834,0 millones , Agropecuarios, alimentos y bebidas 25,0% con US$813,5, y otros sectores con 9,1% y US$ 295,2 millones.



Exportaciones consolidan su buen comportamiento. Según el Dane, entre enero y julio de 2021 crecieron 20,1% impulsadas, entre otros, por ventas externas agropecuarias y de manufacturas. Las primeras aumentaron 16,6% y las segundas 26,2%.



En julio de 2021 se exportaron 8,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de -44,6% frente a julio de 2020.



En comparación con julio de 2019 cuando las exportaciones colombianas ascendieron a US$3.255,8 millones hay una disminución de 0,1% con el séptimo mes de 2021 resultado que se debe fundamentalmente a la caída del 26,6% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.



Por grupos, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una disminución de 29,3% y las manufacturas de 1,7%. Mientras que las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 19,8% y otros sectores 104,0%.



En el periodo enero-julio 2021, las exportaciones colombianas totalizaron en US$21.294,8 millones y registraron un aumento de 20,1%, frente al mismo periodo de 2020.



De acuerdo con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ximena Lombana, se consolida el buen comportamiento.



“Según el Dane, entre enero y julio de 2021 crecieron 20,1% impulsadas, entre otros, por ventas externas agropecuarias y de manufacturas. Las primeras aumentaron 16,6% y las segundas 26,2%”, dijo la jefe de la cartera de Comercio.



Comparando los siete primeros meses del 2021 cuando las exportaciones colombianas fueron US$21.294,8 millones y se registró una disminución de 9,6%, frente al mismo periodo de 2019.



Estados Unidos se mantuvo en julio del 2021 como el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 28,6% en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: China, Ecuador, Brasil, Chile, México y Turquía.



En comparación con julio 2020, el crecimiento en las ventas a Estados Unidos y Brasil aportó 11,1 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones (27,4%). En contraste, las ventas externas a Italia contribuyeron con -0,8 puntos porcentuales.



En la evaluación de lo corrido del año hasta julio, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 28,8% en el valor total; seguido de China, Brasil, Panamá, Ecuador, India y México.



