Exportaciones de carne siguen creciendo a pesar de la aftosa

Hace 16 meses, en septiembre de 2018, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) le quitó a Colombia el estatus de país libre de aftosa con vacunación debido a un foco de esta enfermedad encontrado en Sogamoso, Boyacá.



El impacto que esto tiene en el sector es alto porque restringe la posibilidad del comercio internacional de animales, genética, carne y leche, según Fedegán, gremio de los ganaderos.



Sin embargo, a pesar de ello, las exportaciones de carne de bovino y de ganado colombiano tuvieron un comportamiento positivo en 2019 respecto a 2018.



Así las cosas, el año pasado se despacharon al exterior 21.687 toneladas de carne colombiana, dato que si se compara con lo registrado en 2018, da una variación de 17,9%.



Los cinco principales mercados de destino a los que llegó este producto nacional el año pasado fueron Rusia, con 6.440 toneladas, seguido por Jordania con 5.087, Egipto con 3.205, Líbano con 2.836 y Vietnam con 2.249.



Si bien estos países fueron los que más toneladas le compraron a Colombia en 2019, cabe mencionar que los despachos hacia Rusia cayeron en -43,98% respecto a 2018, porque a mediados del año pasado se cerró este tipo de comercio debido a la aftosa, de acuerdo con expertos de Fedegán.



En línea con lo anterior, cabe mencionar que Egipto fue el país que mayor variación tuvo en este tipo de compras con un crecimiento de 2.274%, pasando de adquirir 135 toneladas en 2018 a las ya mencionadas 3.205 del año pasado.



Por su parte, las exportaciones de ganado en pie registraron un mejor desempeño que los despachos de carne. Su crecimiento en 2019 fue de 44,6% respecto al periodo anterior. Es decir, en este segmento, el país pasó de despachar 61.325 unidades en 2018 a 88.653 en 2019.



Aquí los principales destinos fueron Irak y el Líbano, con 69.661 y 18.992 cabezas respectivamente.



Relacionado a lo anterior, es preciso mencionar que Jordania y Egipto, según las cifras del ICA, le compraron 13.044 y 9.431 unidades cada uno, pero en 2019 no se registraron adquisiciones de estos.



Ahora bien, de acuerdo con cifras de Fedegán, basadas en datos de la Dian, las exportaciones de carne colombiana varían un poco a las del ICA, pues estas pasaron de 18.874 toneladas en 2018 a 19.800 en 2019, con una variación de 4,9%.



No obstante, al revisar estos datos por valor, se registra un decrecimiento de -2%, pues el año pasado se recibió por esto US$72,5 millones, mientras que en 2018 la cifra fue de US$74 millones.



Respecto al ganado en pie, los datos que tiene el gremio para 2018 equivalen a 65.000 unidades por un monto de US$ 47 millones y, en 2019, a 89.000 cabezas por US$68 millones.



De otro lado, expertos de Fedegán indicaron que si bien los datos de comercio exterior del sector muestran variaciones positivas, se deben revisar las cifras que el país registraba cuando tenía el estatus de libre aftosa por vacunación en años anteriores.



Bajo este contexto, se puso un ejemplo, y es el de 2008, año en el que Colombia lograba exportar 130.000 toneladas de carne con un monto aproximado de US$725 millones. En este punto, además, se destacó que el mercado de Venezuela estaba activo, el cual se llevaba un gran porcentaje de dichas compras, de acuerdo con Fedegán.



OTROS DATOS DEL SECTOR



Según el gremio ganadero, Colombia produjo 933.000 toneladas de carne en 2019 y tuvo un leve crecimiento de 0,3% respecto a 2018. Lo anterior representaría el sacrificio de cerca de 4,1 millones de bovinos al año.



Por su parte, sus cifras indican que el mercado de la carne en Colombia, desde su producción hasta que llega al consumidor final, representa alrededor de $17 billones, concentrado en el mercado interno.



Respecto al consumo per cápita, cabe decir que en 2019 los colombianos comieron 18,6 kilos de carne de res, mientras que en 2018 el dato fue de 18,1 kilos. De las proteínas, esta es la de segundo mayor consumo en el país.



En línea con lo anterior, lo que más consumen las personas en Colombia sigue siendo el pollo, pasando de 35,5 kilos en 2018 a 35,6 en 2019. En tercera posición estaría la carne de cerdo. Esta pasó de 10,2 kilos hace dos años, a 11 en 2019. Por su parte, la de pescado está cercana a los 8,4 kilos por habitante.



Referente a la recuperación del estatus de país libre de aftosa, Fedegán dice que esperan que se concluya en el primer trimestre de este año puesto que esto dinamiza al sector.



II CICLO DE VACUNACIÓN



Hace una semana el Ministerio de Agricultura informó que el segundo ciclo de vacunación contra aftosa de 2019 logró una cobertura de 97,2%, con 27’621.381 animales (bovinos y bufalinos) inmunizados.



Es de resaltar que esta se llevó a cabo entre el 5 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado. De acuerdo con Andrés Valencia, jefe de la cartera de agro, durante la jornada en mención se vacunaron 604.671 predios, de los 633.065 reportados en Colombia, lo que permitió alcanzar una cobertura predial del 95,5%.



