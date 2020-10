Exportaciones de tilapia a EE. UU.: Colombia multiplica sus peces

Conquistar el paladar de los consumidores de pescado de Estados Unidos no es una tarea fácil. Esta labor es todavía más compleja cuando se trata de llegar con un producto como la tilapia (mojarra), cuyo mercado es altamente competido y, además, corresponde a una actividad en la que Colombia no ha tenido tradición exportadora, pues su ‘visa’ de ingreso al territorio estadounidense le fue otorgada hace menos de una década.



Sin embargo, como se dice popularmente, con “nadadito de perro”, las ventas colombianas de tilapia han venido ganando presencia en el menú de los hogares y los restaurantes de la mayor potencia económica y el gran socio comercial de la mayoría de los países del mundo.



Y es que las cifras oficiales evidencian que los consumidores norteamericanos ‘mordieron el anzuelo’ de la tilapia colombiana.



En efecto, los despachos nacionales de los diferentes tipos de los peces de estanque a los centros de distribución estadounidenses han aumentado 81,2% desde 2012, año en el que se registraron las primeras ventas, las cuales en su momento sumaron US$21,4 millones, en tanto que en 2019 llegaron a US$38,8 millones.



Es más, en solo ocho meses del 2020, en plena emergencia por la pandemia del coronavirus, las cifras suministradas a Portafolio por el Ministerio de Agricultura indican que las ventas de tilapia en el periodo enero-agosto 2020 en territorio estadounidense llegaron a US$35,4 millones, correspondientes a 6.908,5 toneladas, en comparación con las 4.547 despachadas en el mismo periodo del año pasado.



UN CRECIMIENTO SOSTENIDO



En total, Colombia ha exportado este año, con corte al 31 de agosto 7.119,1 toneladas valoradas en US$36,9 millones, lo que equivale a un aumento de 47,4% en toneladas y 20,5% en valor respectivamente. Este aumento obedece a las mayores ventas realizadas en EE. UU., cuyo mercado participó con el 96,1% del total exportado por Colombia. El resto es enviado a Perú, Reino Unido y Alemania.



No se trata de una avalancha de exportaciones piscícolas colombianas a Estados Unidos y al mundo, sino de un negocio creciente y sostenido que, a pesar de que el año pasado tuvo un descenso de 24,1%, en 2020 ha dado claras señales de recuperación, e incluso, todo indica que superará los niveles de 2018, cuando tocó el máximo, al llegar a 7.786,4 toneladas despachadas.



DÓNDE ESTÁN LOS COMPRADORES



En la actualidad, la tilapia fresca o refrigerada es el producto insignia de Colombia en Estados Unidos, especialmente en algunos estados, donde figura como un fuerte proveedor: por ejemplo, en California participa con el 99,2% de la demanda registrada en esa zona; Vermont (71,2%); Florida (57,1%); y Massachusetts (56,7%). Por su parte, los filetes de tilapia criolla son apetecidos en New York (84,7%); Vermont (71,5%); y Florida (44,3%).



Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham, por sus siglas en inglés), desde 2012 el mejor comportamiento de las exportaciones colombianas de tipalia lo han tenido los filetes frescos o refrigerados, que en menos de una década han registrado un crecimiento del 66,1%.



En general, las exportaciones piscícolas nacionales en el periodo enero-agosto de 2020 ascendieron a 8.001,0 toneladas valoradas en US$43,5 millones, presentando un crecimiento de 11,3% en valor y 34,3% en volumen frente al mismo periodo del año anterior cuando fueron 5.959,3 toneladas valoradas en US$ 39,1 millones.



Empresarios del sector aseguran que la expectativa de ventas hacia el mercado estadounidense son positivas si se tiene en cuenta que los consumidores de ese país han comenzado a demandar mojarra roja entera, lo que favorece la producción colombiana, debido a que hasta hace dos años, las ventas se concentraban en filete.



SECTOR INTENSIVO EN MANO DE OBRA



Una de las ventajas de la piscicultura radica en que esta es una actividad intensiva en generación de empleo, especialmente cuando el producto incluye valor agregado, como sucede con las exportaciones de filete, principalmente al mercado de los Estados Unidos. De hecho, los piscicultores contribuyeron a la creación de 137.000 puestos de trabajo en el sector de agrícola, pecuario y pesquero, en agosto pasado, según las cifras del Dane.



Otro factor clave en el crecimiento del sector, es el aumento de la demanda interna. Sin embargo, esta se ha visto afectada por la pandemia y por el mayor precio del producto, debido al incremento de las exportaciones.





