Exportaciones desde zonas francas crecen 23,6%

Las ventas de Colombia al exterior no pasan por un buen momento, en los siete primeros meses del año, disminuyeron 2,5% a 23.574 millones de dólares.



El déficit comercial se duplicó en julio a 1.088,4 millones de dólares y mientras el valor de las importaciones realizadas por Colombia aumentaron un 5% interanual en julio, el de los bienes y servicios que exportó el país se contrajo un 9,9%.



(Alza en ventas de las zonas francas).

Pero de acuerdo con Édgar Martínez; director ejecutivo de Zonas Francas de la Andi, son las ventas al exterior desde los territorios con beneficios tributarios, las que están destacándose.



De acuerdo con el Dane, en julio del 2019 las exportaciones de mercancías desde las Zonas Francas colombianas registraron un incremento de 25,2%, con 282,7 millones de dólares comparado con los 225,8 millones del 2018.



“Desde las Zonas Francas se está sacando la cara por las ventas al exterior, al ver el comportamiento de las ventas del país y que su desempeño no ha sido el mejor, y que realmente no está mostrando un dinamismo positivo, es importante destacar que acá las cosas si están mejor”, explicó Martínez.



El directivo enfatizó que hasta julio de este año las ventas desde estas zonas han crecido un 23,6% respecto al 2018 y eso demuestra, “que si bien el objetivo de este mecanismo no es exportar, sino generar empleo e inversión, si está teniendo una dinámica exportadora más que interesante”.



En los primeros siete meses desde estas áreas se han vendido 2.024.437 millones de dólares, mientras que en 2018, estaba en 1.644. 914 millones de dólares, lo cuál representa un crecimiento del 23,6%.



(Las zonas francas le ponen ritmo a Bogotá).



Según Martínez, si esta situación no se presentará el déficit comercial del país aumentaría más de lo que ya está.



En el acumulado entre enero y julio, el déficit comercial se disparó un 64,7% a 5.453,8 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del 2018.



“Por los incentivos que se tienen en las Zonas Francas, por la facilidad de reducción de costos y la producción de los bienes y servicios, está también puede ser una alternativa para todas las empresas que están tranzando en el mercado internacional, pues pueden tener un mejor precio de venta y también lo pueden aplicar a las ventas locales”, señaló.



El directivo indicó que de mercancía que ingresa a las Zonas Francas, el 60% proviene del mercado local y eso explica que los insumos locales tienen mucho espacio para crecer y también ser exportados lo que mejora la condición del mercado.