Exportaciones disminuyeron 28,5%, en marzo

La emergencia generada por el coronavirus le propició un duro golpe a las exportaciones colombianas en marzo pasado, las cuales registraron una caída de 28,5%, en comparación con las registradas en el mismo mes del año pasado.



De acuerdo con las cifras del Dane, reveladas ayer, esta situación es producto del mal resultado del contexto económico y sanitario mundial.



En efecto, en el segundo mes del 2020 el país colocó bienes en el exterior por US$2.393 millones FOB, lo que equivale a 28,5% menos que en igual lapso del año pasado.



El informe señala que los ingresos por concepto de exportaciones de petróleo registraron un descenso (-55,7%) viene siendo el mayor afectado por la emergencia sanitaria global. Esta situación obedece al desplome de los precios internacionales del combustible, debido a la falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, sobre restricción a la oferta mundial de crudo.



En volumen, el país exportó en marzo pasado 17,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 10% frente al mismo periodo de 2019.



Las exportaciones del grupo de manufacturas fueron de US$625,2 millones FOB y presentaron una variación de 1,3%, frente a marzo de 2019. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento en las ventas externas de productos químicos y productos conexos (9,3%) que sumaron 3,3 puntos porcentuales a la variación de este grupo.



Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$640,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 2,1%, comparado con marzo de 2019. Este comportamiento se explicó principalmente por el aumento en las exportaciones de Ganado bovino vivo (618,9%) que contribuyó con 2,5 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Los denominados productos tradicionales sumaron en marzo US$1.118 millones en exportaciones, lo que equivale a un descenso del 48,02%.



En el mes de marzo de 2020 en comparación con marzo 2019, el crecimiento de las exportaciones del grupo Otros sectores (24,7%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario que sumó 24,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Por su parte, el rubro de no tradicionales, volvió a ser liderado por el oro no monetario, como activo refugio en épocas de volatilidad financiera, y la sólida demanda externa por productos agropecuarios.



ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE



En el periodo enero-marzo 2020, las exportaciones colombianas sumaron US$8.756,6 millones FOB y registraron una disminución de 8,7%, frente al mismo periodo de 2019.



En el periodo enero-marzo 2020, las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$4.524,7 millones FOB y disminuyeron 15,1% frente al mismo periodo de 2019.



Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-24,4%), que restó 17,1 puntos porcentuales.



En el periodo enero-marzo 2020, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.998,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 3,7%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado principalmente de las mayores ventas de banano, incluso plátano, (19,7%) que sumó 2,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.



En el periodo enero-marzo 2020, las ventas externas del grupo de manufacturas fueron US$1.748,1 millones FOB y registraron una disminución de 9,1%, frente a enero-marzo 2019, este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de bienes manufacturados, clasificados según el material (-12,9%) y productos químicos y productos conexos (-6,8%).



En el periodo enero-marzo 2020 frente al periodo enero-marzo 2019, el aumento de las exportaciones del grupo Otros sectores (17,8%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 20,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.