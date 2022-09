Exportaciones minero-energéticas a EE. UU. superan niveles prepandemia

Las exportaciones del sector minero-energético colombiano hacia Estados Unidos mostraron, por primera vez, un resultado positivo al comparar los registros prepandémicos. De acuerdo con datos oficiales del Dane, las ventas de este rubro se contabilizaron en US$ 4.505 millones entre enero y julio de este año, mostrando un crecimiento de 8% frente al mismo tiempo del ejercicio precedente de 2019 que alcanzó los US$ 4.169,7 millones.

(Exportaciones colombianas a julio, las más altas desde 2012).



Comparando lo corrido de este año con los mismos escenarios de los años anteriores, en los primeros siete meses de 2021, las exportaciones alcanzaron cifras por el orden de US$ 2.460,8 millones, es decir, presentó un crecimiento de 83,1% y frente al escenario de pandemia de 2020, el resultado fue de US$ 2.114,5 millones, por tanto, un alza de 113,1%.

De acuerdo con el análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, basado en los datos del Dane, las ventas de los productos no minero energéticos hacia Estados Unidos totalizaron US$ 4.490,7 millones entre enero y julio de este año, con un crecimiento del 59% al compararlo con el periodo prepandemia que registró de US$ 2.823,6 millones. Asimismo, un repunte de 51,9% frente 2020 de US$ 2.956,3 millones y un alza de 22,1% frente al mismo tiempo del año pasado de US$ 3.664,2 millones.

Por macrosectores el agro totalizó en US$ 2.750,6 millones en los primeros siete meses del año, con un crecimiento de 62% comparado con enero y julio de 2019 que fue de US$ 1.697,8 millones; de 60% comparado el mismo tiempo de 2020 registrado en US$ 1.719,4 millones y finalmente, un incremento de 39,9% frente a los flujos del 2021 que alcanzaron los US$ 1.966,4 millones.

Al mirar por productos las alzas más favorables destacan en frutas que pasaron de US$ 98,1 millones entre enero y julio de 2019 a US$ 171,6 millones en el mismo periodo de este año, un crecimiento de 74,9%; café, té y especias con un repunte de 74,2% al pasar de US$ 595,3 millones a US$ 1.036,9 millones; alimentos, bebidas y tabaco pasaron de US$ 199,9 millones en los primeros siete meses de 2019 a US$ 334,1 millones repuntando 67,1%; animales y sus productos crecieron 56,3% y pasaron de US$ 46,9 millones a US$ 73,3 millones; pescados se alzaron 54,9% alcanzando cifras por US$ 53,0 millones; vegetales pasaron de US$ 855,5 millones a US$ 1.306,1 millones un incremento de 52,7%; las flores se registraron en US$ 1.124,4 millones con un repunte de 50,4%; y el azúcar y los confites llegaron a US$ 66,4 millones, alzándose 36,6%.

(EE. UU. mantiene los aranceles contra China).



“El agro sigue siendo el principal subsector no minero-energético que aterriza en Estados Unidos. Se ha avanzado en la diversificación de la canasta y eso lo demuestran los productos, ya no es solo café, flores y bananos, sin embargo persisten retos importantes en materia de competitividad de la industria nacional que deben ser abordados con políticas públicas que faciliten su internacionalización y generación de empleo. Una mayor carga de impuestos a las empresas limitará esa posibilidad”, destacó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

Manufacturas con grandes oportunidades

Dentro del sector no minero energético, los bienes industriales continúan siendo una gran apuesta de Colombia. Los productos de fundición, hierro y acero crecieron 978,7% entre enero y julio de 2019 y el mismo escenario de tiempo de 2022, pasando de exportar US$ 2,1 millones a US$ 22,7 millones; productos de maquinaria eléctrica de US$ 56,5 millones, llegaron a US$ 113,7 millones, superior en 101,1%.

También, metales y sus manufacturas registraron ventas por US$ 374,6 millones y crecieron 92,8%; autopartes se alzaron 68,1% alcanzado los US$ 20 millones; materias plásticas (+58,2%); papel y sus manufacturas (+56,3%); confecciones (+28,7%); productos químicos (+21,4%); y los demás (+23,4%).

(Exportaciones del país sumaron US$34.561,2 millones a julio).



Cabe destacar que las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos se registraron en US$ 8.995,7 millones, entre enero y julio de este año, mostrando un incremento de 28,6% frente al nivel de 2019 en el que se registraron en US$ 6.993,3 millones. Frente a los primeros siete meses de 2021, el repunte fue de 46,9% cuando se registraron en US$ 6.125 millones y un alza de 77,4% comparado con el mismo escenario de 2020 del orden de US$ 5.070,8 millones.

“Las exportaciones hacia Estados Unidos entre enero y julio de 2022 han crecido un 46,9% frente al mismo período de 2021, según el Dane, alcanzando ventas por US$8.995,7 millones de dólares de los cuales el 50,1% corresponde al sector minero energético. Esta cifra refleja la importancia que tiene para las finanzas públicas el sector de los hidrocarburos y la necesidad de no abandonar estos recursos que son esenciales para el desarrollo social del país, al tiempo que avanzamos en la transición energética y la generación de energías limpias sumado al fortalecimiento de la cultura exportadora para que el sector no minero energético aproveche cada vez más las posibilidades del TLC”, puntualizó Lacouture.

PORTAFOLIO