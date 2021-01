Exportaciones no mineras a EE.UU., con el mayor crecimiento desde 2017

Las exportaciones no minero energéticas de Colombia hacia Estados Unidos en los primeros once meses de 2020 han tenido el mayor crecimiento desde 2017 al registrar un aumento del 8,2%, con ventas por US$.4815 millones, a pesar de las dificultades comerciales a las que se ha enfrentado el mundo por el covid 19.



(Exportaciones de Latinoamérica caerían entre 13% y 11,3% en 2020).

Un análisis de AmCham Colombia, basado en información del Dane, encontró que en 2017 el aumento de las exportaciones NME fue del 6,2%, con ventas que alcanzaron ese año US$5.076 millones, cifra que podría superarse al conocerse el resultado total de 2020 en las próximas semanas.



El crecimiento en las exportaciones NME a Estados Unidos también significó una mayor participación con el 59,9% de las ventas a ese país, un repunte importante frente al 40,1% de las exportaciones mineras que tradicionalmente han sido mayores.



(En noviembre, exportaciones colombianas sumaron US$2.527,4 millones).



Entre enero y noviembre de 2020 las ventas totales de Colombia a Estados Unidos disminuyeron 23,8%, principalmente por la caída en casi 47% de las exportaciones de productos minero energéticos, impactados por la ralentización del comercio derivado por las restricciones globales por la expansión del coronavirus en 2020.



“El aumento en las exportaciones no minero energéticas muestra la importancia de mantener y fortalecer el proceso de diversificación para reducir la dependencia de los hidrocarburos y tener más solidez ante las coyunturas comerciales como en el caso del covid-19”, explicó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. “Hay que promover y profundizar la cultura exportadora, insistir en la competitividad y mejorar la productividad. Ese es un reto para el cual no podemos dar espera”.



De acuerdo con el análisis de AmCham, los subsectores no minero energéticos que han presentado crecimientos han sido Alimentos procesados con US$ 76,0 millones (+9,7%); piscicultura, US% 61,9 millones (+32,3%); Cosméticos y aseo, US$ 13,1 millones (+36,5%); aceites y grasas animales o vegetales, US$ 10,4 millones (+25,3%) y lácteos, US$ 5,2 millones (+20,9%).



Al analizar por subsectores, en alimentos procesados los principales crecimientos se dieron en preparaciones alimenticias de cereales sin tostar o inflados (+122,8%); pastas alimenticias sin cocer ni rellenar, como fideos o espagueti (+115,3%); productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (+67,8%); diferentes tipos de pan y productos tostados similares, (+39,1%); productos de panadería, pastelería o galletería (+15,9%).



En cuanto a cosméticos y aseo, los productos que más han crecido hacia Estados Unidos están preparaciones cosméticas y de perfumería (+505,8%); preparaciones para el maquillaje de los labios (+418,9%); aceites esenciales: (+135,1%); preparaciones para manicure o pedicure (+132,7%); preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado; y dentífricos (crema dental) fueron nuevos productos exportados.



En lácteos y productos comestibles de origen animal el repunte se ha dado en quesos (+46,1%); quesos frescos (+29,1%); yogurt (+7,1%) y la miel natural se incluyó como nuevo producto exportado por valor de US$ 13.550 entre enero y noviembre de 2020.



En aceites y grasas animales o vegetales los aumentos se han dado en sebo de animales bovinos, ovinos o caprinos (+5.589,7%); aceites de hígado de pescado (+282,4%); margarina (+82,8%); grasas y aceites vegetales (+71,9%); aceites de maíz y sus fracciones; y aceite de oliva virgen se ubicaron como nuevos productos.



En piscicultura, la tilapia congelada (+5.137,4%); tilapia fresca o enfriada (+544,7%); camarones, langostinos congelados (+197,0%); cobia fresca o enfriada (+136,1%); filetes de pescado congelados (+127,0%) y pescado congelado: (+62,5%)



Los departamentos que tienen un mayor dinamismo a nivel comercial con Estados Unidos, entre enero y noviembre de 2020 son:



- Antioquia: US$ 1.638,4 millones

- Bogotá D.C: US$ 789,9 millones

- Cundinamarca: US$ 516,2 millones

- Valle del Cauca: US$ 415,0 millones

- Atlántico: US$ 348,4 millones