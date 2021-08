Exportaciones no mineras, las más altas desde 2013

Las exportaciones colombianas de bienes no minero energéticos (agropecuarios, agroindustriales e industriales) alcanzaron los US$8.202 millones entre enero y junio de 2021, el valor más alto para un primer semestre desde 2013.



(Exportaciones no mineras a EE.UU., con el mayor crecimiento desde 2017).

Así se desprende del análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde también se evidencia que estas exportaciones, a junio, aumentaron 20,4% frente al mismo periodo del 2020, pero además crecieron 7,1% con relación a los primeros seis meses del 2019.



Los 15 componentes principales de esta canasta exportadora, que representan el 57,5% del total, registraron un aumento del 19,5%.



(Corea, el destino en que más crecieron las exportaciones no mineras).



El café es el primer producto no minero de exportación, cuyas ventas internacionales crecieron 13,7%; le siguen en participación las flores, que aumentaron 24,1% y el banano, cuya variación positiva fue del 0,9%.



Otros casos destacados son el incremento del 59,6% en la comercialización internacional de polipropileno; el de 7,2% en el aceite de palma; el 83,6% en el policloruro y el 19,9% en los insecticidas.



“Tenemos programas empresariales de fomento y promoción de comercio exterior. Estos le apuntan a superar barreras o atender necesidades de diferente naturaleza para acceder a mercados internacionales. Nuestro trabajo lo adelantamos con y por los empresarios y las regiones del país. La Reactivación Económica Segura la alcanzamos entre todos”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.



Por países, se destacan las exportaciones de esta clase de bienes a Estados Unidos, hacia donde crecieron 20,2%. Hay que recordar que ese destino representa el 29,7% de las ventas.



(‘La meta es exportar US$25.800 millones en no minero energéticos’).



También se lograron incrementos significativos en destinos como Brasil con 52,1%; Venezuela con 53,3% -que aparece en esta oportunidad dentro de los 17 principales-; República Dominicana con 49,6%; Canadá con 36,8% y Chile con 26,7%.



PORTAFOLIO