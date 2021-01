‘Exportaremos cuatro millones de toneladas de coque en 2021’

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), gremio que reúne a los productores de carbón y coque del interior del país, ha iniciado el año con una profunda reestructuración tanto de sus órganos de gobierno como de su estructura de administración, de cara a los nuevos retos que viene enfrentando el sector ante la actual coyutura.



En diálogo con Portafolio, su nuevo presidente ejecutivo, Carlos Andrés Cante, explicó cómo será la misión de liderar la integración y el desarrollo competitivo del sector de cara a la nueva dinámica de reactivación económica, así como el objetivo de llevar este año las exportaciones a más de cuatro millones de toneladas de coque.



“El carbón ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo una fuente de divisas, regalías e impuestos y por tanto un gran jalonador del desarrollo regional y nacional”, señaló el nuevo líder gremial.



En cuanto a los retos, Cante subrayó que estos pasan por reconocer no soló la garantía de estabilidad energética nacional que brinda el carbón térmico, sino también el avance tecnológico e industrial del carbón metalúrgico en la producción del coque, que hoy tiene a Colombia como el tercer mayor exportador de coque del mundo, con 3,5 millones de toneladas.



“Un producto como el coque, cuyas exportaciones ya representan más de la mitad del valor de las exportaciones del café colombiano, merece un lugar destacado en la agenda económica nacional, como quiera que representa el desarrollo de un proceso industrial en ascenso, de trascendental importancia para la reactivación económica del país y del mundo”, agregó.



Pero el reto mayor será el de la misma transformación tanto en la forma como en el fondo del gremio, para convertirlo en líder y referente en la industria minero energética del país.



“La idea es alzar la voz para que el sector carbón, y particularmente el carbón metalúrgico y el coque, sea mirado en una dimensión de importancia dentro de la agenda económica nacional”, dijo Cante.



Y agregó que “para esta tarea, se realizará un ejercicio de reestructuración, tanto en los órganos de administración, como de gobierno corporativo de la federación, con la idea de armar una estructura que le permitirá al gremio afrontar todos los retos y avanzar en los frentes jurídico, económico y social”.



La reingeniería que el ex viceministro de Minas le comenzará a imprimir a Fenalcarbón va desde la conformación de unos nuevos estatutos, pasando por la creación de varias direcciones como de Asuntos Jurídicos, Asuntos Económicos, Asuntos Corporativos y, finalmente de Sostenibilidad, para poder tener una institución fuerte que sea capaz de responder y tener presencia “fuerte” en las regiones y a nivel nacional.



Con respecto al panorama del sector, más en la actual coyuntura por la pandemia, el nuevo líder gremial no duda en señalar que es una industria que ha crecido. “Con cifras de puertos, al cierre de la operación del 2020 se enviaron al exterior 3,5 millones de toneladas de coque, y cerca de 1,8 millones de toneladas de carbón metalúrgico, lo que demuestra que hemos ganado terreno a nivel mundial, y hoy estamos después de China y Polonia”, indico.



En cuanto a las expectativas para la operación del 2021, Cante destacó que ante la creciente demanda en la fabricación de acero en el mundo por la reactivación económica debido a los proyectos de infraestructura y otras obras civiles, así como de vivienda, las acerías en el mundo van a requerir mayores cantidades de carbón coque, para mantener al tope el funcionamientos de los hornos de producción de este metal.



“La proyección en exportaciones la calculamos en más de US$1.500 millones entre carbón metalúrgico y coque”, indicó. Y reiteró que el sector que representa está registrando el 70% de las ventas al exterior, con respecto al café.



Finalmente, el presidente ejecutivo de Fenalcarbón señaló que la producción ha crecido a niveles industriales, modernizando la plantas con tecnología de punta, gracias al desembolso de grandes inversiones para cumplir no solo con la demanda nacional, sino también internacional.

