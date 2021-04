Extranjeros redujeron 75,1% sus ingresos y salidas al país

Archivo particular

El primer trimestre de este año dejó en evidencia la baja en el tránsito de extranjeros desde y hacia Colombia, al compararse con los primeros tres meses del 2020, tiempo en el que la pandemia no había llegado con fuerza al país, pues cabe resaltar que el primer caso activo de covid-19 en el territorio se dio el 9 de marzo.



(‘El turismo se redujo de 10,3% hasta 5,5% en el PIB mundial’).

Así, mientras en el periodo en mención de 2020 los flujos migratorios de internacionales que pasaron por los puntos aéreos, terrestres, fluviales y marítimos del país fueron 1.673.083 personas, la cifra evidenciada entre enero y marzo de 2021 cerró en 415.711, lo que representó una caída del 75,1%, según las cifras de Migración de Colombia.



En el país, la mayor parte del conteo de entradas y salidas se presenta principalmente a través del transporte aéreo, ya que por ejemplo en la medición de foráneos correspondiente a 2020 y 2021, este medio de desplazamiento tuvo una participación del 85,4% y 98,7%, respectivamente, del total del conteo.



(Colombia encabeza la presencia de latinos en España).



Aunque la suma de movimientos registrados por extranjeros en los tres primeros meses de este año fue de 415.711, las salidas fueron efectuadas por 216.064 personas, mientras las llegadas contabilizadas terminaron en 199.647.



De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, el turismo sigue siendo el principal motivo de viaje de quienes arriban al país. Solo este año el renglón arrastra el 64,6% del total de entradas, mientras que en el 2020 participó con 66,5%.



Sin embargo, y pese a que la lista de razones de viaje en el conteo de la entidad está compuesta por más de 30 categorías, las de tripulación de aerolíneas, trabajo, negocios, y visas de tránsito, se encuentran entre los primeros motivos expresados por los extranjeros a su ingreso al país.



El principal cambio frente al ‘top 5’ de 2020, es que en ese año los eventos representaron para los meses de febrero y marzo una de las razones más recurrentes para expresar el motivo de arribo de extranjeros. No obstante, para este 2021 los congresos y conferencias se han reducido significativamente por la pandemia.



Es de destacar que Bogotá fue la ciudad que alojó a la mayor cantidad de visitantes del exterior con una participación del 37,1%, seguida de Medellín, con 19,1% y Cartagena con 13%.



Y respecto a la nacionalidad de los foráneos, Estados Unidos aportó 73.570 personas en las entradas, participando con un 37%, de Venezuela llegaron 20.727 personas, de Chile otras 11.342 y de México unas 9.967 más, siendo los más destacados.



COLOMBIANOS



Los flujos migratorios protagonizados por los colombianos también se vieron disminuidos en el primer trimestre de este año, pero acá la caída no fue tan pronunciada como en el caso internacional, pues la variación negativa observada entre 2020 (1.772.242 personas) y 2021 (790.259 personas) terminó en el 55,4%.



El reporte de Migración Colombia mostró que los nacionales que entraron al país en estos primeros meses cerraron en 351.439 personas, mientras que las salidas estuvieron por el orden de 438.817.



Al hablar de salidas, en este caso, el turismo también volvió a representar uno de los motivos principales de viaje con una participación que osciló entre el 40% y el 59% entre enero y marzo. Pero también puntearon los registros otorgados por los colombianos que residen en otro país, con un rango entre 29% y 46%, y las categorías de tripulación, trabajo y estudios.



Las razones de viaje no difieren mucho de las evidenciadas en el 2020 para el caso de personas de nacionalidad colombiana, aunque para marzo de este año ingresó en el ‘top 5’ el renglón de negocios.



El reporte dejó ver además que tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres los colombianos que se contabilizaron en los flujos migratorios del país fueron los ubicados entre los 30 y los 39 años de edad, con un aporte de 100.040 y 94.558 personas, respectivamente al total.



Y los destinos internacionales con los mayores registros de colombianos entrando fueron Estados Unidos (212.953 personas ), México (33.045), Chile (31.025 personas) y en el continente europeo, con la representación de España (18.785 personas).



María Camila Pérez Godoy