El Ministerio de Educación Nacional de Colombia registró, hasta el 20 de septiembre de este año, que en el sector público han regresado a la presencialidad 5’066.726 estudiantes, lo que corresponde al 63,6% de los registrados por esta cartera, es decir 7’965.078.



Esto indica que, según los datos del Ministerio, faltan 2’898.352 estudiantes por regresar a los colegios públicos.



Ahora bien, en el sector privado, han regresado a las aulas de clase 1’417.977, que corresponde al 72% de los matriculados en estas instituciones que suman 1’973.336 de estudiantes.



En general, 3’453.711 estudiantes no están recibiendo educación presencial en los dos sectores. Para Sandra García Jaramillo, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, este fenómeno le parece muy grave.



“Hay tres secretarías de educación que no han abierto y que van a completar ya un año y medio sin asistencia a las aulas”, señaló



Y añadió que otros sectores de la economía ya están totalmente abiertos y la educación es el único que continúa con un rezago.



También la experta indicó que el 65,2% que ha regresado a las escuelas lo ha hecho de formas distintas.



“Estos sectores están viviendo la presencialidad de manera muy distinta. Por lo general, los colegios privados están regresando con una periodicidad mucho más alta que los colegios públicos. Esto preocupa porque el tiempo efectivo de enseñanza y todos los procesos de aprendizaje se está llevando de forma desigual”,dijo.



Respecto a las sedes educativas, según el Gobierno Nacional, el 83,3% ha abierto para garantizar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes. Esto es un total de 36.539 instituciones educativas de 43.841 en el territorio nacional. Es decir, hasta septiembre de este año, continúan con las puertas cerradas 7.302 colegios o escuelas.



Este panorama del retorno a clase, no solo tiene una división en los sectores públicos y privados sino también en los departamentos.



Según el Observatorio a la Gestión Educativa Empresarios por la Educación, hasta el 3 de septiembre de este año, Magdalena tiene un avance de 0,8% en el retorno a las clases públicas.



Siendo el único departamento que no ha avanzado en la reactivación escolar. En el sector privado de esta zona tampoco cambia drásticamente la situación, registran un 3,6% de avance en regreso a las aulas.



Pese a que los estudiantes de Magdalena no han retornado a la presencialidad, según este observatorio, el Ministerio de Educación ha hecho una inversión de 11.131 millones de pesos para apoyar este proceso de retorno a clase. Este dinero, según Empresarios por la Educación, se ejecutó en un 100%.



Ante la presión de la Contraloría, Ministerio de Educación,y la Procuraduría, el gobernador del departamento, Carlos Caicedo, anunció que el retorno a clase empezará el próximo 4 de octubre. Según el mandatario abrirán las 85 instituciones educativas de Santa Marta y los 28 municipios del Magdalena.



Pérdida de aprendizaje desigual



La tardanza en el regreso al colegio exacerba la brecha de desigualdad en el país. Según la última encuesta del Dane sobre el pulzo social, realizada en 23 ciudades principales del país, hasta agosto de 2021 solo el 11,9% de estudiantes de bajos recursos tenían una sesión con su profesor o tutor.



Ante esto, García Jaramillo explicó que las estrategias educativas que se han implementando durante la pandemia ahora deben cambiar porque son insuficientes.



“Cuando uno va a mirar el tipo de educación que están teniendo, hasta agosto de 2021, solo el 47% de hogares manifestaron que sus hijos estaban asistiendo a educación presencial o alternancia. Por otro lado, de ese 50% restante, que no está asistiendo, solo el 12% señaló que ha tenido, recientemente, encuentros con un profesor o un tutor de manera virtual. La otra estrategia que usan para aprender es a través de guías por profesores y haciendo uso de WhatsApp”, expuso.



Además señaló que “es importante que estas formas, que fueron usadas como un programa de emergencia, terminen, porque ya llevamos más de 18 meses en los que los niños no han tenido contacto con sus maestros”.



Para la docente, la consecuencia de ello será el retraso en los procesos de aprendizajes y señaló que los más afectados serán las personas de bajos recursos.



“Lo que se prevé es que la pérdida de aprendizaje será igual o mayor al tiempo que los niños han dejado de asistir de manera presencial. Al corte actual, las pérdidas serán equivalente a dos años escolares. Lo que más preocupa es que sean mucho mayores en los estudiantes más vulnerables, los que vienen de contextos más difíciles”, argumentó.



A manera de solución, García propone que las autoridades locales agilicen el regreso a clases y que los programas educativos se centren en los aprendizajes básicos como la lectoescritura, las operaciones básicas en matemáticas y todos aquellos saberes que la virtualidad imposibilitó en los niños, niñas y adolescentes.



“La reapertura es el primer paso, pero después debemos recuperar el bienestar emocional de los estudiantes y concentrarnos en reforzar los aprendizajes básicos”, explicó García



EL PERSONAL EDUCATIVO VACUNADO YA SUMA 403.924



El Observatorio a la Gestión Educativa Empresarios por la Educación señaló que en el país ya son 403.924 personas del sector educativo que están vacunadas.



Este registro tiene corte hasta el 9 de agosto de este año, e incluye a directivos, docentes, personal administrativo de colegios privados y oficiales. Las región que más han adelantado este proceso son: Bogotá, con 51 mil personas;Antioquia, con 42 mil; Córdoba y Cundinamarca con 30 mil personas inmunizadas.



Sin embargo, hay departamentos que no han avanzado en la vacunación de este personal, como: Guainía y Vaupés con 0 personas. Se espera que con la llegada de más vacunas este proceso logre avanzar.



