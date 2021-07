Familias de bajos ingresos, más pesimistas con la situación económica

En junio, las familias en condición de pobreza tienen una peor visión de lo que se viene para su hogar y la economía del país, que las que no están en esa situación.



Eso indicó la encuesta Pulso social del Dane del sexto mes del año, que indicó que mientras que el 39,2% de las familias pobres dicen que la situación de su hogar estará peor o mucho peor en un año, ese dato baja a 30,5% para los que no lo son.



Y si se mira el dato nacional se ve que el 53,4% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en junio de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 33,9% era igual. Así mismo, para el 45,5% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 27,7% será mejor.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, ese comportamiento para las familias en condición de pobreza también se explica por los efectos más fuertes que ha tenido la pandemia por coronavirus en las familias, que han tenido más dificultades para recuperarse teniendo en cuenta el acceso a empleo y oportunidades.



De hecho, ante la pregunta que hizo el Dane sobre si tienen o no mayores probabilidades de comprar ropa, zapatos o alimentos frente a un año, el 84,6% de las personas en condición de pobreza respondieron que no, frente al 70,8% de los que no lo son.



PORTAFOLIO