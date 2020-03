Fed apretó el botón del pánico para apoyar la economía global

La Reserva Federal de Estados Unidos apretó el botón del pánico. Esta expresión, que se usa cuando las entidades toman medidas económicas de emergencia, fue una de las más utilizadas ayer cuando, de forma sorpresiva, el Emisor decidió rebajar nuevamente su tasa de interés.



Las razones detrás de la sorpresa son varias: el descenso fue de 0,5% en vez de 0,25% como ha venido haciendo; la medida se adoptó de manera extraordinaria, pues la reunión oficial de la Fed era el 17 y 18 de marzo, y también supone un cambio frente a la dialéctica que usó en sus últimos encuentros, en la que defendió la fortaleza de la economía y que no era necesario más estímulo monetario.



De esta forma, la Fed reduce aún más su indicador de referencia y lo establece en un rango de entre 1% y 1,25%, que si bien es más elevado que las tasas del Banco Central Europeo o del Banco de Japón, se acerca cada vez más a 0%.



“Sí, ha apretado el botón de pánico, probablemente sintiéndose un poco acorralado por Trump y otros banqueros centrales que querían bajadas conjuntas”, explica Gayle Allard, economista y profesora del IE Business School.



En esta misma línea opina William Reinsch, asesor sénior del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis, por sus siglas en inglés), quien apunta que “me sorprendió, tanto por el tiempo como por la cantidad, por lo que diría que sí, parece que hay un poco de pánico. Con esto, quizá se puede argumentar que es mejor estar frente a la ola que ahogarse”.



La decisión, que se toma fuera de la reunión oficial del Banco Central por primera vez desde la crisis del 2008, se da porque “el brote está alterando la actividad económica en muchos países y seguramente lastrará la actividad económica aquí y en el exterior durante algún tiempo”, aseguró Jerome Powell, presidente de la Fed, al anunciar la medida, al tiempo que agregó que “nadie sabe cuánto tiempo durará la crisis”, mientras que este movimiento dará “un impulso significativo”.



Cabe decir que la Fed tomó la decisión tras una reunión de los responsables económicos de los países del G7, en la que afirmaron que “están listos para actuar, e incluso a tomar medidas presupuestarias si es necesario, para (...) apoyar la economía”, según el texto.

Los líderes de los emisores, a su vez, se comprometieron a “apoyar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico, manteniendo la resistencia del sistema financiero”, según el comunicado de la reunión.



PREOCUPACIÓN GLOBAL



La medida de la Reserva Federal de Estados Unidos llegó un día después de que la Ocde recortara sus previsiones de crecimiento internacional para este año, al tiempo que aseguró que regiones como la Unión Europea o países como Japón están en riesgo de recesión.



Ante esto, como afirma el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, “en octubre de 2019 fue la última bajada de tasas y en ese mismo mes de 2008 se dio un recorte en el indicador de 50 pbs por fuera del calendario oficial. Hay mucha incertidumbre sobre el efecto del coronavirus en la economía. Esta medida muestra la preocupación de la Fed, y su compromiso por mantener una liquidez amplia, pero también indica que la situación es compleja”.



Este difícil momento para algunos restará más de 0,7% al crecimiento de este año, al tiempo que hará que China crezca por debajo del 5% y que Estados Unidos lo haga a un ritmo inferior al 2%. Aunque los expertos apuntan que aún es pronto para saber el alcance real que tenga esta crisis.



“No creo que sea posible saber qué tan malo es en este momento, pero incluso si el virus resulta no ser una pandemia sino algo que simplemente pasa, está matando los dos primeros trimestres, lo que significa que el año va a ser significativamente peor de lo que la gente proyectaba hace unos meses, en todo el mundo. Sin embargo, si continúa, y los demócratas pueden hacer que las acusaciones de incompetencia de la administración se mantengan, entonces será un factor en las elecciones”, apunta Reinsch.



¿LA MEJOR HERRAMIENTA?



Una vez que la Reserva Federal tomó la decisión para tratar de ayudar a la economía mundial, muchos empezaron a argumentar que el momento no es suficiente, lo que se vio por ejemplo reflejado en el comportamiento de Wall Street durante el día.



Al cierre de la sesión, el índice Dow Jones presentó un descenso de 2,94% o casi 800 puntos, lo que rememoró las fuertes caídas que se registraron la semana pasada en los mercado de todo el mundo. El S&P500 y el Nasdaq presentaron también caídas cercanas al 3%, mientras que las bolsas europeas tuvieron ascensos cercanos al 1%.



“Creo que la Fed ha malgastado parte del poco y precioso margen que le queda para bajar tipos cuando venga la próxima crisis y más aún cuando no está claro cuál va a ser la magnitud ni el impacto económico del coronavirus. Creo que hubiera sido mejor esperar.



Desde mi perspectiva, la Fed existe no para animar o calmar mercados, sino para mantener el crecimiento y la inflación en sus valores objetivos, por lo que no hacía falta bajar los tipos hoy”, agrega Allard.



Asimismo, como indica Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, “las menores tasas de interés pueden ayudar a los mercados, pero no son necesariamente la mejor herramienta. En este sentido, la política fiscal sería más efectiva, seguramente financiando la política de salud para controlar la enfermedad y dar atención a los enfermos”.



Por lo pronto, el coronavirus sigue extendiéndose por el mundo y Latinoamérica. De hecho, Argentina y Chile se sumaron ayer a otros como Brasil, México, Ecuador y República Dominicana, que durante los últimos días confirmaron que tienen confirmados casos de personas contagiadas. Al cierre de esta edición hay 92.722 contagios.



Rubén López Pérez