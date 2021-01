Fedesarrollo propone hacer cuatro reformas en un solo proyecto

Una novedosa propuesta que integre en una sola las reformas estructurales –tributaria, pensional, laboral y social–, será presentada al Gobierno por el centro de estudio económicos Fedesarrollo a finales de este mes. Así lo anunció el director del organismo, Luis Fernando Mejía, en entrevista con Portafolio.



¿Las nuevas medidas de cuarentena obligan a recalcular los pronósticos del 2021?



Empiezo por mencionarles cuáles son nuestros pronósticos. Respecto al PIB del 2020, estimamos una contracción del 7%, que muestra lo que fueron las buenas cifras del último trimestre del año pasado en reactivación del comercio, la demanda de energía, la recuperación de la confianza del consumidor y una serie de indicadores que muestran que no hemos regresado al nivel de la prepandemia, pero reflejan que en el cierre del año hubo una mejoría.



¿Y para el 2021?



En el 2021 la economía colombiana va a expandirse a una tasa de 4,8%. No es una cosa para echar campanas al vuelo, pues todavía hay un camino por recorrer para volver al tamaño de antes de este choque.



¿Qué riesgos están viendo para este año?



Vemos dos riesgos. El primero es el de los nuevos confinamientos y las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva, debido a los picos de contagios que han surgido. Y segundo, el tema de la vacunación y qué tanto tiempo se tomará la implementación de la primera fase de inmunización. Ojalá no haya contratiempos, pero es un riesgo para la reactivación.



¿Esto implica una revisión de las proyecciones de crecimiento?



No todavía, porque hay otros elementos que a lo largo de la primera mitad del año pueden generar aumentos en la actividad productiva. Por ejemplo, un alza de los precios del petróleo que ya están por encima de los 50 dólares.



Otro aspecto positivo es el alza de la economía de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea. Es cierto que el año arrancó muy complicado, pero aún no es claro que esto vaya a tener impacto en el crecimiento.



En conclusión, lo que está pasando en el inicio del 2021 es un riesgo para la actividad productiva y el empleo, pero todavía es muy temprano para decir que vamos a estar por debajo del escenario que planteamos de 4,8%, porque hay otros factores que podrían compensar esa situación.



Sin embargo, si vamos a tener cuarentenas en enero y febrero seguramente tendremos que revisar nuestros pronósticos. Nosotros hicimos el año pasado unos cálculos del impacto de las cuarentenas en el PIB y encontramos que estas le restaban cuatro puntos de crecimiento, pero hoy la economía es distinta, pues se ha adaptado a las realidades y los costos no van a ser muy grandes.



¿Hay algo que se pueda hacer para mitigar el impacto de las cuarentenas?



Nosotros no criticamos las medidas. Creemos que son necesarias. El componente de salud es muy importante y hay que mantener el seguimiento sobre las cifras de contagios de covid-19 con la estrategia de aislamiento selectivo para continuar con el cerco epidemiológico. Hay que saber diariamente cómo está la capacidad hospitalaria y pensar en la posibilidad de aumentarla.



En materia económica, lo que hay que hacer es reforzar lo que se hizo el año pasado. Impulsar la inversión y el desarrollo de pequeña infraestructura desde el lado público. Los grandes planes son fundamentales, pero en el corto plazo se requiere impulsar proyectos de inversión intensivos en mano de obra como repavimentación de calles, mantenimiento de carreteras, adecuación de parques y otro tipo de obras locales, para acelerar la reactivación y el empleo.



¿Y qué puede pasar con el desempleo?



La evolución de la creación de empleo está íntimamente ligada al crecimiento económico. Entonces, si las medidas afectan la economía, también va a haber un impacto sobre el empleo y una mayor dificultad para su recuperación en el 2021. Y esta es nuestra mayor preocupación.



El aumento del salario mínimo superó el que ustedes planteaban. ¿Esto complicará la situación del sector productivo?

Nosotros recomendamos un aumento del mínimo de entre el 2% y el 2,5%, en concordancia con una inflación muy baja, como en efecto lo fue (1,61%), y una productividad laboral negativa.



El ajuste del 3,5% está muy por encima de la inflación causada en 2020 e incluso de la proyectada del 2021, que posiblemente va a terminar por debajo del 3%. Eso podría poner en riesgo el empleo asalariado formal y puede seguir creciendo la informalidad, lo cual no es una buena noticia.



¿Cómo ve la evolución de la confianza de los consumidores y los empresarios?



La confianza empresarial tuvo una recuperación importante desde la segunda mitad del año pasado, especialmente la comercial, pero las restricciones a la movilidad impactan esa confianza, y por eso no nos debería sorprender que en febrero próximo, cuando publiquemos los resultados de la próxima encuesta, haya un deterioro transitorio.



La confianza del consumidor no se recupera tan rápidamente porque esta depende de las condiciones de los hogares, los cuales en este momento están afectados por el desempleo.



En consecuencia, la confianza empresarial mejoraría frente al año pasado, pero con deterioros en la medida en que haya más cuarentenas. Y la confianza del consumidor tendrá dificultades para recuperarse en la medida en que la tasa de desempleo siga siendo alta como sucede hoy.



¿Las reformas tributaria, pensional y laboral están en riesgo de seguir aplazadas por las nuevas cuarentenas?



La tributaria es una reforma inminente y absolutamente necesaria por las alertas que han lanzado las calificadoras de riesgo para el país. El panorama fiscal no luce despejado.

Yo creo que la reforma tributaria va porque va este año, aunque esta debe discutirse en la segunda mitad del 2021.



Veo muy difícil iniciar el debate ahora cuando todavía estamos en cuarentenas. En las reformas laboral, pensional e incluso social, ojalá que se puedan discutir a lo largo del año.



¿Fedesarrollo está planeando propuestas específicas sobre estos temas?



Nosotros estamos trabajando en una propuesta de reforma integral. Se trata de un documento que tendremos a finales de este mes sobre reformas estructurales, viéndolas de manera entrelazada.



Incluirá la tributaria, pensional, laboral y social. Ese es el valor agregado de lo que vamos a proponer, porque los temas tributario, pensional, laboral y social no se pueden mirar de manera aislada. Esa es nuestra propuesta.



Édmer Tovar Martínez

Editor de Portafolio