Fenalco celebra decisión de reabrir el comercio en Bogotá

Fenalco celebró la decisión de la alcaldesa e Bogotá, Claudia López, de reabrir el comercio en la ciudad y ofreció sus servicios para brindar asesoría en cuanto a los protocolos de bioseguridad a los establecimientos que así lo requieran.



“Es sin duda el gran paso para la reactivación económica que tanto requerimos en la capital del país. Recordemos que estos sectores son los mayores generadores de empleo con el 78% de participación, así que menos personas perderán su trabajo”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.



Frente a la reapertura, el gremio de los comerciantes indicó que uno de los retos estará en cumplir a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad y los requisitos para una apertura segura como lo es el registro en la página web de la Alcaldía Mayor.



"Fenalco Bogotá realizó una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico para prestar asesoría telefónica a los comerciantes que se registran en la plataforma, esperando autorización de inicio de labores", indicó



En cuanto al pico y cédula para ingresar a los establecimientos comerciales, el líder gremial, instó en primera instancia a los ciudadanos para que por autorregulación no asistan a los establecimientos comerciales los días que no les corresponde (día par, cédulas finalizadas en número par. Día impar, cédulas finalizadas en número impar). Pero es obligación de cada establecimiento comercial que está autorizado para abrir, vigilar que esta medida se cumpla.



“Se nos viene una semana muy importante comercialmente hablando. El viernes 19 de junio será el primer día sin IVA anunciado por el Gobierno, y si bien ese día las personas con cédula finalizada en número impar no podrán ingresar a los establecimientos comerciales, sí podrán hacer sus compras a través de comercio electrónico, redes sociales o servicios a domicilio. Además el domingo 21 de junio es el día del padre, así que con la reapertura segura de los negocios los ciudadanos tendrán más posibilidades de comprar los regalos para sus padres”, puntualizó el líder gremial.