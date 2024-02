Fenómeno de El Niño y crecimiento: las claves económicas de febrero en Colombia

Inicia febrero de 2024 y llega con datos y hechos relevantes que son analizados por los economistas de Scotiabank Colpatria, tales como los posibles impactos del Fenómeno de El Niño en la economía, el PIB en 2023, así como el comportamiento de las tasas de interés, la inflación y el panorama internacional, marcado por el inicio de las jornadas electorales en el mundo.



Si bien el final del 2023 fue pasado por lluvias, el inicio del 2024 está acompañado de altas temperaturas en la mayoría del país. El Fenómeno del Niño en Colombia se asocia a un ciclo de sequía fuerte en la mayor parte del territorio y según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la fase más fuerte se vivirá durante febrero.



Lea: ¿El fenómeno de El Niño impactará las tarifas de energía?

En 2024, el equipo económico de Scotiabank Colpatria espera que en la medida en que El Niño no se prolongue mucho, tenga impactos limitados en la inflación y en la economía. Los pronósticos del equipo no involucran grandes impactos, porque está el aprendizaje de que los impactos materiales se dan cuando el fenómeno dura más de 6 meses.



¿Cuánto creció la economía en 2023?



El 15 de febrero el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), revelará el dato de crecimiento económico para el 2023. Este año fue de ajuste, el entorno de altas tasas de interés, alta inflación y alto nivel de crédito acumulado puso los pies en la tierra para varios agentes en la economía que decidieron reducir el gasto en este periodo; por otro lado, la expectativa por potenciales nuevas políticas y la espera de lineamientos por parte del nuevo Gobierno, junto con una tasa de cambio y tasas de interés altas, también impactaron a la inversión.



Lea: La respuesta del Gobierno a posible incremento de precios por el fenómeno de El Niño



El dato que revelará el DANE probablemente mostrará una expansión de la economía de 1,1 %, el dato más débil desde la pandemia. En 2024 será importante ver de qué manera los agentes de la economía responden a un entorno con menor tasa de cambio, una bajada más contundente de la inflación y de las tasas de interés.



En febrero los hogares experimentarán el ajuste de precios de gran parte de la economía. Los precios de los servicios que son intensivos en mano de obra probablemente se ajustaron durante enero; sin embargo, en febrero, se inicia la ronda de asambleas de administración, renovaciones de contratos de arriendos, gastos en educación y por ello se espera que los precios sigan subiendo. La buena noticia es que subirán menos que en 2023 y si bien el presupuesto sigue apretado, con el transcurrir del 2024 se espera que la inflación baje de a niveles más cercanos al 7 % para mitad de año y entre 4,50 % y 5 % al final del periodo.



Lea: Los riesgos para restaurantes y tiendas de barrio por el fenómeno de El Niño



Por otro lado, el periodo escolar retornará a la normalidad al 100 % de la economía cotidiana. La movilidad se normaliza y será relevante monitorear de qué forma los hogares se adaptan a los gastos asociados, pues el servicio de la educación usualmente es uno de los más influidos por la indexación a precios pasados.



Desde finales del 2023 el Banco de la República empezó a bajar sus tasas de interés, la disminución continuó en enero con 25 puntos básicos y si bien las tasas de interés siguen altas, se espera que en los meses venideros sigan bajando. Con ello los hogares podrían experimentar el beneficio de menores tasas con el paso del tiempo; sin embargo, se recomienda seguir siendo prudentes a la hora de tomar decisiones de toma de crédito.



Lea: El impacto de los incendios forestales y el fenómeno de El Niño en la economía del país



En materia política, inicia una nueva legislatura. En el plan de trabajo está debatir sobre las reformas del Gobierno: salud, pensiones, trabajo, educación; será importante ver el ánimo con el que llega el Congreso y cómo avanza las conciliaciones para el avance de las reformas.



Febrero será un mes relativamente quieto para el calendario de decisión de los bancos centrales; sin embargo, se espera que los mercados internacionales se mantengan en un vaivén mientras ajustan sus expectativas ante la posibilidad del inicio del ciclo de recorte en las tasas de interés en las economías desarrolladas.



Lea: El Niño ya está generando efectos en la oferta agrícola



En materia geopolítica, los conflictos siguen y están empezando a reflejarse en el incremento de los costos de fletes; sin embargo, dicha situación no ha escalado a lo observado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. No obstante, vigilar el precio de la energía y de la logística internacional sigue siendo relevante.



Por otro lado, los procesos electorales iniciaron. En Estados Unidos las rondas de elecciones de candidato por el partido Republicano muestran a Donald Trump como favorito, y será relevante monitorear sus discursos para identificar potenciales desarrollos políticos a futuro. En el resto del mundo, cerca del 49 % de la población global podrá ir a las urnas, por lo que será un año movido para los electores.