‘Ferreterías han sido resilientes a la crisis’

El sector de la construcción se viene recuperando tras la pandemia, y los diferentes eslabones de la cadena productiva vienen impulsando sus negocios.



Tal es el caso de Cemex Colombia, que según su presidente, Alejandro Ramírez Cantú, ha venido retomando la dinámica que tenía desde antes del covid en los tres segmentos que surte: ferreterías, que pesa 60% del negocio, constructoras y empresas industriales.

¿Cómo le fue a la empresa con la pandemia?



Nuestra industria el mayor impacto que tuvo fue que la demanda en abril cayó 75%, y desde allí se ha ido recuperando cada mes, ya en agosto fue una caída menor, de 4,3% en el consumo de cemento frente a 2019.



En Cemex tomamos decisiones desde marzo cuando empezamos a ver las primeras cuarentenas, primero, enfocados en proteger a nuestros colaboradores, y su empleo.

Aseguramos el flujo de efectivo y tuvimos tranquilidad para trabajar. Desarrollamos 52 protocolos de bioseguridad y las medidas que hemos tomado han dado resultado.

El margen ebitda en el segundo trimestre fue mejor que el del año anterior.



¿Qué estrategias manejó la compañía?



Lanzamos un programa, ‘Cemex te acompaña’, ayudamos y capacitamos a nuestros clientes para que tuvieran los protocolos. También creamos un equipo de emergencia financiera, para ayudarles a acceder a fondos que ha lanzado el Gobierno; ahora buscamos que puedan hacer sus proyectos más rápido, con productos que hacen más ágil la construcción .



¿Cómo ven la reactivación del sector?



Depende de los segmentos, pero ya nos estamos acercando a los niveles del año anterior. Uno que se ha diferenciado en desempeño positivo es el de las ferreterías, que tiene mucho que ver con la autoconstrucción, e inclusive ha crecido. En general, ha sido el segmento más resiliente y el que más rápido salió de la crisis.



Otro que se ha mantenido bien es el de infraestructura, todos los proyectos 4G volvieron a la actividad muy rápido, y tenemos un volumen bastante sólido. El que ha batallado en retomar la fortaleza es el de los industriales, las concreteras. Nos dan esperanza las ventas de vivienda VIS. A medida que se venden proyectos se inician otros, y se genera un círculo virtuoso. Esto de la mano con los 200.000 subsidios que anunció el gobierno.



¿Con qué nivel están operando hoy?



Estamos prácticamente a los mismos niveles de antes de la pandemia. Hay que considerar que en la industria entró un nuevo jugador el año pasado, eso también nos baja un poco la participación de mercado.



El único negocio que sigue un poco bajo es concreto, por volumen, y las plantas todavía no están al nivel que esperábamos.



¿Qué esperan para el último trimestre?



A pesar del covid, creo que 2020 lo vamos a cerrar de manera positiva, hemos restringido mucho el gasto, y eso nos ha permitido mejorar los márgenes. Creemos que si vuelven las cuarentenas serán focalizadas y eso permitirá que nuestra industria siga aportando.



Para Colombia es importante que la construcción esté reactivada porque mueve la economía y ayuda a reactivar otros sectores. Ya estamos trabajando en proyectos de crecimiento, y ahora el chip que tenemos es para el otro año qué proyectos de inversiones vienen.



¿Qué inversiones son?



El proyecto más grande que tenemos es la planta de Maceo en Antioquia, ya viene de tiempo atrás y tiene una inversión de más de US$300 millones. Para reactivar la obra, lo que falta es que nos otorguen la ampliación de la licencia ambiental, en ese momento se retomará la inversión. Esa planta va a producir 10% del consumo de cemento que hay en Colombia, el impacto económico será muy relevante. Hemos tenido muchos retos, pero creemos que estamos en la última etapa para reiniciar obras.



¿En qué va este proceso de licenciamiento?



Ya se sometió a Corantioquia, que es la entidad que nos da la ampliación de la licencia, y están revisándola. Esperamos que esté lista a finales de este año o principios del otro. No depende de nosotros, pero va avanzando bien en tiempos.



¿Cómo está compuesto el portafolio de la compañía?



El segmento más grande que tenemos es el canal de distribución, que son las ferreterías, y que está alrededor del 60%. Luego otro 20% es la venta directa que hacemos a constructoras involucradas en proyectos de infraestructura, y el otro 20% son las empresas industriales que hacen concreto, prefabricados o ladrillos.



¿Cuánto se han digitalizado las ventas?



Tenemos la plataforma de Cemex Go, para tener una interacción digital con los clientes. El cliente puede poner la orden, hacer seguimiento al pedido, recibir una factura y pagar electrónicamente. Se ha usado mucho en la pandemia, porque no tienen que interactuar físicamente. Ya 94% de las facturas son digitales, y vamos a estar en 100% este mes. Las ventas que tenemos por este canal superan 70% de las ventas de cemento. Esto es para las ventas con nuestros clientes.



Cuando llegó la pandemia pensamos también en como nuestros clientes iban a vender, lanzamos una herramienta por WhatsApp de venta para quien tiene una ferretería, que se llama Construrama a la Mano, para que vendan digitalmente y sus clientes no tengan que ir a los locales.