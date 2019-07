Fijan reglas para venta de activos de la Nación 

El Gobierno trabaja a toda marcha para que, durante el segundo semestre, se concrete la venta de activos por $6 billones.



Para esto, el Ministerio de Hacienda está preparando un decreto con el cual establecerá las reglas para la enajenación de participaciones estatales, luego de que el Congreso, a través de la ley del Plan de Desarrollo, le diera vía libre para ejecutar la salida de algunas posiciones.



(Gobierno prepara la venta de otra empresa estatal).

Puntualmente, se trata de aquellas en las que el Estado colombiano no tenga más del 49% del dominio empresarial, para lo cual será determinante el papel de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), ente adscrito al Minhacienda, aunque siempre estará condicionado a que la ‘tajada’ a vender, haya sido “producto de un pago en el que no medió su voluntad expresa o que provino de una dación de pago”, como reza un proyecto de decreto.



REGLAMENTO



Este documento, que está en estudio desde hace varios días, contiene el que sería el reglamenta que deberán seguir los ministerios y entidades, centralizadas o descentralizadas, si desean vender participaciones en las que tienen recursos invertidos, que en total llegan a siete puntos del PIB.



En primer lugar, el Minhacienda decretaría que si la participación accionaria está representada en títulos que no están en bolsa, la enajenación “deberá realizarse de conformidad con los estatutos de la respectiva sociedad”.



Si se da el caso que los papeles se encuentran enlistados en bolsa, “su venta se deberá realizar con sujeción a las reglas y a través de los procedimientos bursátiles legalmente autorizados”.



Si sucede que la venta de los activos se hace de forma directa (es decir, sin usar a Cisa como intermediario), estas deberán contar con el visto bueno del Minhacienda, para lo cual una dependencia de dicha cartera tendrán en cuenta un estudio de valoración que se lleve a cabo.



Esto es justamente lo que ocurre actualmente con Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), para la cual el Gobierno ya firmó un contrato de unos seis meses por $5.200 millones con el bufete de abogados Posse Herrera Ruiz.



El objeto de este es “asesorar legalmente al Minhacienda en el diseño, elaboración e implementación del programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en ISA”. Este contrato irá hasta el 31 de diciembre del 2019, con lo cual la venta del 51% que tiene la Nación podría concretarse en el 2020.



PORTAFOLIO AMPLIO



Entre tanto, hay otras 108 compañías que están en el portafolio del Estado, y en total están invertidos $70 billones, según el más reciente Reporte Anual de Empresas de la Nación.



De estas, en 39 se tiene una participación mayoritaria directa, como es el caso de ISA, Ecopetrol, Artesanías de Colombia, Bancóldex, varias centrales eléctricas y unas más de abastos, entre otras.



El sector transporte es en donde hay mayores posiciones (36 empresas), cuyo valor es de $61.000 millones; en segundo lugar se ubica la rama de energía (20), en la que hay invertidos casi $10 billones y después está el financiero, en el que la Nación tiene invertidos $14,3 billones en 16 firmas.



En los próximos días, el Gobierno dará a conocer cuáles de estas tiene en la mira para enajenar, pues, en total, buscar recaudar este año 0,6% del PIB por este rubro.