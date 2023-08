Decálogo de propuestas sobre financiamiento del sistema de salud

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó los 10 puntos que considera clave para empezar el diálogo entre el Gobierno y las EPS sobre el financiamiento del sistema de salud.

Además destacó el anuncio del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la instalación de mesas técnicas con el fin de solucionar los problemas estructurales que afectan el sistema actual.

(Minsalud hará revisión a UPC y monitorea a EPS que no cumplen).



A continuación el decálogo de propuestas y soluciones para discutir en próximas reuniones, según Acemi:

La sostenibilidad financiera del Sistema de Salud es una conversación de interés nacional, que compromete a todos los actores del Sistema y no se limita a una coyuntura particular de este año.

La UPC no es suficiente para cubrir el gasto en salud. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos para atender la salud de sus usuarios. Esto se explica en parte, porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos dos años.

No es cierto que las frecuencias se hayan aumentado solo en un 3%. Las EPS han reportado incrementos en las frecuencias entre el 20% y el 25%, por efecto postpandemia y por la incertidumbre generada por la reforma, entre otros.

Con relación a los Presupuestos Máximos (PM), los años 2022 y 2023 han visto una reducción sustancial de estos recursos. Para el año 2022, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar 313 mil millones y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año. No se siguió el principio de anualidad, planeación e integralidad. A la fecha no se han girado los PM de julio y agosto de 2023 , ni los ajustes de PM de 2022.

Es positivo el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de abordar ambos asuntos de manera específica: El análisis y conciliación de lo No PBS mediante mesas técnicas de las EPS con la ADRES y un espacio de discusión técnico alrededor de la suficiencia de la UPC. No basta con que el giro sea anticipado si los recursos no son suficientes para atender las necesidades de la población.