Finanzas de sistemas de transporte, en crisis

Los sistemas de transporte masivo han sido de los actores más golpeados por la pandemia. A pesar de que se está retornando a la normalidad en varios sectores, la ocupación aún se mantiene baja, en parte por los controles de aforo, pero también por el temor de las personas, y las finanzas de estas empresas cada vez son más críticas.



De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Simus), actualmente hay un déficit diario de más de $11.300 millones en los ocho sistemas de Colombia (Transmilenio, Metro de Medellín, Megabus, Metrolínea, MÍO, Transmetro, Metroplús y Transcaribe).



Según Simus, en un día normal laboral previo a la covid-19 los ingresos eran cerca de $12.500 millones, pero bajaron a alrededor de $2.600 millones con la pandemia. Sin embargo, los costos se han mantenido casi en su totalidad, en cerca de $14.000 millones.



“Si bien los sistemas vienen recibiendo más pasajeros en el último mes, y están un poco por encima, no ha sido mucho el aumento en los ingresos. Ya había un déficit, el costo del sistema es mucho más alto de lo que ingresa por tarifas”, aseguró Darío Cardona, Project manager de Simus.



En febrero había un comportamiento normal de 5,3 millones de viajes al día, pero con la pandemia el tráfico de pasajeros se redujo a menos de 20%, a 1,33 millones. “Ha venido incrementando, pero muy poco. Nuestros sistemas están agonizando”, dijo Cardona.

Los sistemas de transporte ya venían en crisis, con un déficit de $970.000 millones. Sin embargo, el ‘hueco’ aumentó a $2,97 billones por la covid-19, según la recopilación de datos de los sistemas que hizó Simus.



El Metro de Medellín, por ejemplo, en estos momentos está realizando 500.000 viajes diarios y antes de la pandemia eran 1,2 millones en promedio. Según la empresa, están recibiendo al día ingresos por alrededor de $760 millones mientras que en un día laboral antes de la pandemia llegaban a $1.700 millones.



“Las proyecciones indican que para diciembre la empresa tendrá una pérdida acumulada de $350.000 millones”, indicó el Metro. Dado que es una compañía 100% pública, sus ingresos dependen en 92% de la tarifa y el restante de consultorías, venta de publicidad y arriendos de locales.



En el caso de Transmetro, en Barranquilla, se están manejando picos de movilizados que rondan los 55.000 usuarios diarios. y según la empresa no se ha registrado traumatismo en la operación. Gracias al aumento de la posibilidad del aforo, los vagones pueden transportar hasta 80 usuarios, frente a una capacidad de 160 por vagón.



“Esta situación conlleva a gastar más gasolina para movilizar menos usuarios. Hemos hecho muchas solicitudes al Gobierno Nacional, pero infortunadamente la respuesta ha sido negativa y se ha trasladado la responsabilidad a los entes territoriales”, aseguró Fernando Isaza, gerente de Transmetro.



En el caso de Transmilenio, según su gerente, Felipe Ramírez, la demanda “se está recuperando lentamente, lo que nos muestra que aún no se están realizando todos los viajes habituales en la ciudad y que puede haber temor de contagiarse en el Sistema”. Según Ramírez, esto “dependerá de la seguridad que sientan los usuarios de viajar en transporte público



RETOMAR LA CONFIANZA



Uno de los retos de los sistemas es lograr que los ciudadanos se sientan tranquilos al usarlos. Desde el Metro de Medellín se trabaja en la campaña #nosmuevelaconfianza, con la que se les explica los resultados del estudio de la U. Nacional que demuestra que los sistemas masivos de transporte no son un foco de contagio de la covid-19 gracias a varios factores, como la ventilación.



Así mismo, Transmilenio y Transmetro han seguido trabajando en protocolos de bioseguridad, y enfatizando con campañas de responsabilidad individual y autocuidado.



IDEAS DE SOLUCIONES



​Desde Simus una de las propuestas plantea subsidios o fomentos para pagar la operación de los sistemas. “Es necesario crear una Ley de Movilidad urbana sustentable, que permita que tengamos recursos tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales, con una mezcla de financiamiento diferente a la tarifa”, dijo Cardona, quien propone la creación de un fondo nacional y de fondos locales.