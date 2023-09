En Colombia se pierden $17 billones por las gabelas tributarias

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un análisis sobre el contexto fiscal y tributario del país, en el cual advierte que es uno de los más complejos del mundo y que las exenciones tributarias están llevando al Estado a dejar de recibir recursos importantes que se podrían usar en la lucha contra la pobreza en el país.

Este informe arranca resaltando que el sistema tributario de Colombia ha sido ubicado entre los cinco más complejos a nivel mundial por el ‘Tax Complexity Index’ durante los años 2016, 2018 y 2020, tras evaluar diversos aspectos como la extensión y contenido de los códigos tributarios, así como la eficacia en el cumplimiento y fiscalización de las obligaciones tributarias en su operación.



De acuerdo con el Observatorio, esta complejidad se relaciona directamente con la multitud de beneficios e incentivos fiscales contemplados en la normativa tributaria colombiana, frente a los cuales sostiene que si bien no son malos, se convierten en un punto difícil de controlar para las autoridades en el día a día.



“Suele pasar que no se hace un control adecuado de esos beneficios y por ello, se prolongan en el tiempo más de lo debido o se crean exoneraciones y prebendas para sectores que gozan de mayor poder político, lo cual va en contravía de la equidad entre contribuyentes y de paso, tiene un impacto negativo en el recaudo tributario que repercute en la merma de recursos que deberían estar disponibles para que se cumpla con los fines del Estado”, explica el reporte.

Los expertos de la Universidad Javeriana centraron su atención en el interrogante del impacto que estas políticas tienen sobre el recaudo tributario, para lo cual evaluaron la Tasa Efectiva de Tributación de las actividades económicas reportadas por la Dian, especialmente en aquellas que mostraban un porcentaje inferior a la media.



“Este proceso nos permitió analizar y estimar de manera aproximada el impacto fiscal de las políticas de beneficios sobre la recaudación nacional. Como resultado de este análisis, se obtuvo un gasto tributario total estimado de $14 billones anuales. Esta cifra equivale al presupuesto necesario para proporcionar transferencias mensuales de $354.032 a 3,3 millones de personas durante un año, lo que les permitiría sacarlos de la pobreza”, agregaron.



Así mismo, al revisar la suma total de los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas, que constituyen beneficios tributarios otorgados a las empresas y por consiguiente, contribuyen a disminuir la carga tributaria de las mismas, este valor de pérdidas aumenta a $17 billones.



Dentro de las actividades económicas más costosas para el fisco en términos de un tratamiento diferenciado, respecto al impuesto de renta, se destacan la transmisión y distribución de energía eléctrica, las actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria, donde figuran por ejemplo, las EPS y las Cajas de Compensación Familiar, y el mercado de valores.



“La información proporcionada por la Dian no permite distinguir claramente si las empresas involucradas en estas actividades son de carácter público o privado. Sin embargo, debido a las dinámicas y características de estas industrias, en las actividades económicas asociadas con los códigos CIIU 3512 y 3513, la mayoría de este mercado es operado por entidades cuyo capital es público o público-privado”, agregaron.

Uno de los puntos que llamó la atención a los investigadores está relacionado con que se presentan, bajo un mismo sector, la banca central y los bancos comerciales, resaltando que esto dificulta la distinción de los beneficios tributarios inherentes a cada uno de ellos y explican que la razón detrás de esta agrupación, según se señala en las notas de la Dian en la base de datos, es la necesidad de preservar el secreto tributario.



“Entre ambas actividades, la única que podría potencialmente afectar la confidencialidad tributaria sería la banca central, que consiste en una sola entidad: el Banco de la República. Surge la interrogante acerca de si es verdaderamente necesario mantener la confidencialidad tributaria del banco central, dado que se trata de una entidad pública”, explicaron.



Con esto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana deja claro que el sistema tributario colombiano enfrenta desafíos considerables relacionados con la complejidad y los beneficios fiscales otorgados a diversas actividades económicas en el país, ya que si bien algunos beneficios pueden ser justificables, es importante no pasar por alto esta complejidad y evaluar la equidad y eficiencia del sistema tributario en su conjunto, así como el tiempo que estas ayudas se pueden extender en el tiempo para no afectar la economía.



“Resulta innegable que persisten numerosas complejidades y enigmas en lo que respecta a las formas de tributación presentes en el sistema tributario colombiano, el cual ostenta con justa razón el título de uno de los más intrincados a nivel mundial. Sin embargo, esta circunstancia no debe ser motivo para cesar en el cuestionamiento acerca de la necesidad de mantener o de eliminar los incentivos fiscales para ciertas actividades económicas”, concluye el reporte.

De lo contrario, no será posible mejorar el recaudo y el país seguirá enfrentado a una realidad como la mencionada en este informe.



Si bien la Universidad deja claro que no se dispone de una metodología estandarizada capaz de proporcionar una verdad absoluta en cuanto al costo real que representa para el país el conjunto de beneficios otorgados a las empresas, enfatiza en que hay que revisar cuanto antes los beneficios entregados y evaluar su desempeño.



“Esta circunstancia no debe ser motivo para cesar en el cuestionamiento acerca de la necesidad de mantener o de eliminar los incentivos fiscales para ciertas actividades económicas”, resaltó el análisis de este observatorio fiscal.



Empresas, en alerta por impuestos



​De acuerdo con recientes cifras de la Andi, “en el año 2021 el total de recaudo estuvo en cerca de 160 billones de pesos, en el año 2022 subió o subirá a más de 200 billones de pesos y se espera que el año 2023 se incremente a 242 billones de pesos. Esto significa que en sólo dos años el recaudo se ha aumentado en 80 billones de pesos anuales, que en cuatro años suman más de 240 billones de pesos”.



Ante esto piden al Ministerio de Hacienda que tenga en cuenta los efectos de las cargas tributarias en el aparato productivo del país y no se golpee la economía del país.



