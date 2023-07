Cada año se dejan de usar 223.000 cupos en la educación superior

Las admisiones y matrículas en el sector de la educación avanzan a un ritmo lento, tanto en el ámbito oficial como en el privado. De acuerdo con un análisis del Laboratorio de Economía para la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, en promedio, 223.000 personas admitidas en las universidades no se matriculan en las Instituciones de Educación Superior (IES) para iniciar el primer semestre del programa.



“Es decir, que 2 de cada 10 admitidos en IES oficiales no se matriculan, y 3 de cada 10 admitidos en IES privadas, no se matriculan, lo que se traduce en cupos asignados que no son utilizados”, afirma el estudio.



El informe presenta los datos desde el 2014 hasta el 2021, destacando que, en promedio, cada semestre, de los inscritos en el primer curso en las IES oficiales, solo un 48% son admitidos, es decir que casi 623.000 personas aptas para estudiar no son admitidas en este sector, “quedando posiblemente por fuera del sistema educativo”, dice. Por otro lado, en la parte privada, un 82% de los aspirantes inscritos, sí son admitidos.



Según el Laboratorio, este comportamiento se explica probablemente por no contar con la suficiente preparación académica, lo que supondría fallas en la calidad educativa en los niveles de formación básica y media, la falta de cupos y además de recursos económicos.



Ahora bien, en cuanto a las matrículas, el informe revela que, en el sector oficial de ese 48% de los admitidos, un 82% se matricula para iniciar su curso profesional en las instituciones.



Igualmente, desde el sector privado, se evidencia que de ese 82% de los admitidos, un 72% termina matriculándose en un curso.



Según el documento, en el caso de las instituciones públicas, las principales barreras es el proceso de admisión, mientras que en el caso de las privadas se dispone un desafío radicado en la matrícula.



De acuerdo con los investigadores, “son importantes los programas de apoyo y asesoría en el proceso de matrícula, el acompañamiento para que los estudiantes procedan con la documentación requerida, así como contar con las estrategias de fortalecimiento de sostenimiento educativo y bienestar estudiantil en las Instituciones de Educación Superior”.



De la misma forma, destacan que es necesario generar un sistema de información que conecte a los estudiantes que desean y no pueden ingresar a la educación, con instituciones que tengan cupos o que puedan garantizar el acceso a este tipo de educación.



“Todo lo anterior contribuiría a la eficiencia educativa, es decir, que se aprovechen todos los cupos asignados, en donde los estudiantes efectivamente se matriculen, inicien sus estudios y, ojalá, culminen con éxito”, destacan.



Las sugerencias

Dentro del documento del LEE, se detalla que en materia de nivel de formación, bien sea universitario, técnico y tecnológico, es necesario que se aumenten los cupos en las instituciones oficiales para el nivel universitario y especialmente en el sector tecnológico.



Así mismo, se evidencia que según las cifras en estos años ha aumentado los inscritos a posgrados.



Sin embargo, el número de cupos para este tipo de no programas no ha crecido en el sector oficial.



Ahora bien, para los expertos, el sector privado puede absorber el exceso de demanda que el sector oficial no puede atender. Esto, “por medio de políticas públicas y ayudas financieras o becas que permitan a los estudiantes acceder a las IES privadas. Además de políticas que fortalezcan la infraestructura y la capacidad de las IES oficiales”, afirman.



De igual manera, el estudio asegura que aumentar la cobertura en educación superior es de suma importancia para promover la igualdad, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida, entre otros factores positivos.



“Es una inversión a largo plazo que beneficia tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto. Por tanto, es clave monitorear los indicadores de educación superior para identificar avances y rezagos”, concluyen.

Matrículas por curso

Al revisar los programas en los que más se matriculan los estudiantes en primer curso, el Laboratorio estima que con 1,7 millones, se posiciona en primer lugar administración, seguido con 407.000 de derecho y afines. Para el tercer lugar de matrículas está con 399.000 ingeniería de sistemas, mientras que con 386.000 sigue educación.



En la quinta posición está contaduría pública con 333.000 registros.



Por otra parte, se evidencia que otras de las carreras de interés son ingeniería industrial (204.000), psicología (194.000), economía (127.000) e ingeniería mecánica (119.000). En los datos de primer curso por sexo se determinó que un 52,2% corresponde a mujeres, mientras que un 47,8% es de hombres.



