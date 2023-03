Ministerio de las TIC tendrá apoyo de la ONU para la subasta del 5G

Con una delegación integrada por 40 empresas nacionales y funcionarios públicos, el país se ha abierto un espacio para consolidar negocios y alianzas estratégicas en el Mobile World Congress (MWC), que se desarrolla por estos días en Barcelona.



Uno de estos acuerdos es el que se concretó con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de estructurar la subasta 5G en el país y contar con un acompañamiento técnico para el sistema de información del sector salud.



De acuerdo con la ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, “la experiencia de la UIT en gestión de espectro y conectividad rural será clave para consolidar el propósito de conectar en un 85% el país”.



“Desde el punto de vista técnico, el país está preparado. Tenemos listas las bandas en donde se va a licitar el 5G, a nivel regulatorio está claro el panorama, desde el punto de vista del Ministerio de las TIC está listo el marco normativo para poder habilitar esta tecnología, pero lo que nos hace falta es estructurar el proceso como tal de la subasta. Nosotros ya tenemos el equipo técnico y el equipo jurídico, pero nos hace falta el equipo que estructura como tal el mecanismo de la subasta. La UIT nos dará ese apoyo”, señaló la Ministra en entrevista con Portafolio en Barcelona.



Asimismo, la jefa de la cartera de las TIC manifestó que para el tercer trimestre de este año se tiene programado desarrollar la subasta del espectro para el 5G.



“Estamos cumpliendo con el cronograma, en marzo estaremos estructurando el equipo, en el segundo trimestre escribiremos los términos de referencia y ya para el tercer trimestre tendremos la subasta. Venimos trabajando mancomunadamente con todos los actores de la industria para llevar conectividad a todas las regiones del país”, comentó Sandra Urrutia.



De cara a los retos que tiene el país en materia de conectividad, la ministra TIC manifestó que la meta para estos próximos años es tener el 85% del país conectado.



“Sabemos que hay que acelerar el trabajo con el 5G, pero no podemos dejar de lado el programa que tiene el Gobierno que es la democratización de las TIC, que no es otra cosa que generar oportunidades”, agregó la funcionaria.

Precios del espectro



Frente a la posibilidad de una nueva subasta, los operadores han manifestado, en reiteradas ocasiones, que los precios son uno de los puntos que se deben evaluar, ya que a nivel región Colombia presenta el costo más elevado. También, la ministra de las TIC señaló que actualmente se “están analizando todos los puntos necesarios” y que aún no se tiene definido un precio para los participantes.



“La Agencia Nacional del Espectro (ANE) ya está encargada de valorar ese espectro y de revisar que efectivamente correspondan a la situación económica de este momento, entre otros factores que son relevantes en el proceso”, resaltó

El futuro del 5G



Uno de los temas protagonistas durante el MWC ha sido la tecnología 5G. De acuerdo con los expertos, es cada vez más una realidad que una promesa. Se calcula que estas redes darán servicio a un tercio de la población mundial para 2025.



Durante el Congreso se ha dicho que el 5G es un elemento transversal, ya que está relacionado con el sector salud, la automoción, la aviación, la industria, incluso con los videojuegos. Para los expertos, esta tecnología permite que un dispositivo responda a los movimientos de los usuarios con una inmediatez inusitada.



