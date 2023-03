El 5G cada vez más cerca de ser una realidad en A. Latina, dice Huawei

Archivo particular

La compañía Huawei sigue apostando por la transformación digital en Colombia. Así lo afirmó César Funes, vicepresidentes de relaciones públicas de Huawei para América Latina, en entrevista con Portafolio durante el Mobile World Congress, que se desarrolla hasta este jueves en Barcelona.



¿Cómo le fue a Huawei en el Mobile World Congress?



Este año lo que mostramos en el pabellón de Huawei ha estado basado en tres temas principales: el primero es que el 5G es una realidad. En esta oportunidad nos enfocamos en mostrar muchos casos de su potencial uso. Lo segundo es la visión hacia adelante será el 5.5G, la siguiente generación que no solamente va a impactar el acceso a la red móvil, sino también a la transición, al core y a la operación de las empresas. El tercer tema relevante tiene que ver con ser más amigable con el medio ambiente. De hecho en cada elemento de innovación que presentamos tratamos de hacer un mejor uso de la energía.



(Más: Ministerio de las TIC tendrá apoyo de la ONU para la subasta del 5G).



¿Cómo ha sido el avance del 5G en la región?



El 5G en Latinoamérica ya es una realidad, inclusive se ha visto evidenciado a través de licitaciones presentadas por países como Chile y Brasil. Asimismo, se han lanzado servicios en Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Para este año escuchamos anuncios muy formales por parte de Uruguay, Argentina y Colombia, lo cual nos muestra que la región está muy metida en este avance.



¿Qué oportunidades ofrece para las empresas contar con acceso a 5G?



El 5G no solamente va a ayudar a ofrecer una mejor experiencia a los usuarios finales, ya sea a través de más capacidad o logrando que más dispositivos se logren conectar de manera simultánea, de hecho la expectativa es que la transformación digital se pueda potencia. En ese sentido, todas las industrias se van a ver beneficiadas por las facilidades que ofrece.



Asimismo, las tecnologías avanzadas que ya conocemos como la inteligencia artificial, la nube, el big data, el internet de las cosas se potenciarán. Por ejemplo, la industria 4.0 será una realidad en la manufactura, en los puertos y aeropuertos. Igualmente, se verán avances en verticales del sector salud.



(Le puede interesar: Las tendencias del sector TIC que ya están andando en el país).



¿Cuál es el futuro de 4G y cómo conviven ambas tecnologías?



El 4G es una tecnología que se sigue desplegando, si bien hay algunos países más avanzados que otros, en Latinoamérica la cobertura 4G rebasa el 75% y debemos alcanzar el 90%.



El 4G seguirá presente y tendrá que convivir con el 5G de manera simultánea. De hecho hay una estrategia de despliegue de 5G, que ha ganado mucha popular, en donde se aprovecha la inversión del 4G y se empieza a meter el 5G. Eventualmente, el 5G sustituirá a todas, pero así como seguimos viendo las otras tecnologías como el 2G y el 3G, el 4G lo vamos a ver por mucho tiempo.



(Le recomendamos: Cuánto cuesta en Colombia el internet satelital de Elon Musk).



¿Cómo ha sido el trabajo con los operadores?



Siempre hemos trabajo de cerca con todos los operadores, ofreciendo las soluciones más avanzadas, las más costo-efectivas, y lo seguiremos haciendo. Y desde Huawei pensamos que el mercado colombiano tiene un amplio potencial de despliegue de fibra óptica, de hecho entendemos que es una prioridad seguir impulsando la fibra óptica, llegar a más zonas con 4G, la integración del 5G y buscar esos casos de uso que puedan ayudar a los colombianos en su día a día.



Nuestro compromiso con Colombia es de largo plazo. No hay ninguna duda de que seguiremos ofreciendo grandes soluciones, y, sobre todo, impulsaremos el despliegue de infraestructura digital para el beneficio de la nueva economía. Para nosotros la infraestructura digital combina conectividad y poder de cómputo. Es de destacar que la visión de la compañía en la siguiente generación es tener un mundo totalmente conectado.



(Siga leyendo: Esta es la tendencia tecnológica que viene creciendo en el mundo).



¿Cuál es la apuesta de Huawei frente al cuidado del medio ambiente?



Además de la tecnología, el enfoque de Huawei es tener un menor impacto en el medio ambiente. En cada uno de nuestros elementos de innovación buscamos tener un mejor aprovechamiento de la energía, con lo cual esperamos que haya una visión sustentable del desarrollo de la transformación digital, empezando con los equipos, pasando a la operación de las redes y permitiendo que la tecnología nos permita proteger el medio ambiente. Es por ello que estamos promoviendo el uso de energías renovables como la fotovoltaica, con soluciones especificas y disponibles en el mercado.



PORTAFOLIO