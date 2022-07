66 % de personas entre 55 y 65 años, en riesgo de no obtener pensión

La recuperación del mercado laboral continúa, pero no termina de sobreponerse al daño ocasionado por la pandemia, pues dejó algunos retos por solucionar, de acuerdo con un estudio de Asofondos.



Señala, por ejemplo, que en el primer trimestre del año, pese a la recuperación presentada, la participación de las personas entre 55 y 65 años continúa en niveles inferiores a comparación de un periodo prepandemia (6,9 puntos porcentuales de diferencia).



Dice que la Tasa de Ocupación de la misma población sigue 7,9 puntos porcentuales por debajo del nivel en 2019. En la población mayor de 65 años se produjo un fenómeno similar.



Un aspecto que menciona como importante es que dos de cada tres personas entre 55 y 65 años no cotizan a pensión. “Esto muestra la vulnerabilidad que tiene esta población que está a punto de llegar a la edad de pensión pero que por el requisito de cotización posiblemente no logren pensionarse”, dice el estudio.



Recuerda que la Tasa de Desempleo en el primer trimestre de 2022 se ubicó en 13,2% lo que aún no alcanza a los niveles pre pandemia (11,5% en el primer trimestre de 2019). La Tasa de Ocupación fue de 55% y la Tasa General de Participación fue de 63,4%, niveles menores a los presentados en años sin covid-19.



En el total nacional en el primer trimestre del 2022 la Tasa de Desempleo presentó un comportamiento a la baja y se ubicó en 12,1%, lo que representa una disminución de 2,6 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021 (14,7%).



Trabajo por hacer

El estudio de Asofondos dice que el comportamiento en el primer trimestre del año es una evidencia de la amplia recuperación que ha tenido el mercado laboral pero que aún queda mucho trabajo para estabilizar y disminuir el desempleo.



El 2022 inició con una Tasa de Ocupación de 53,4% y en marzo se ubicó en 55,8%. En promedio para el primer trimestre del año se ubicó en 55%, un aumento de 3,2 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2021. Pese a esta mejora, aún no se alcanzan niveles prepandemia (60,4%).



Asimismo, dice que en los últimos meses se evidencia un aumento de la población trabajando o en busca de trabajo, sin embargo, no se logra alcanzar los niveles de participación que se tenían antes de la pandemia.



Si bien el mercado laboral ha presentado una amplia recuperación en los últimos periodos, los adultos entre 55 y 65 años siguen presentando menor participación que la que tenían antes de la pandemia.



La Tasa de Desempleo presenta una diferencia de -4 puntos porcentuales respecto al total nacional en este trimestre móvil.



Para Asofondos, estas diferencias en la desocupación con el total nacional se explican en gran medida por la disminución de la participación en el mercado laboral de las personas en este rango de edad.



En el mercado laboral de los adultos mayores, es decir personas con más de 65 años, se evidencia una Tasa Global de Participación y una Tasa de Ocupación bastante baja a comparación del total nacional, siendo de 21,7% y 20,1% respectivamente para el trimestre móvil enero-marzo de 2022.



Respecto a 2019 se observa que para el trimestre móvil enero-marzo de 2022 a la Tasa Global de Participación le hace falta recuperar 6,2 puntos porcentuales y a la Tasa de Ocupación le falta 6,4 puntos porcentuales para retomar sus niveles.



Esto puede deberse a que son personas en edad de pensión y enfrentan una difícil situación para reintegrarse al mercado laboral.



En la franja de 15 a 28 años la Tasa de Ocupación de 44% aún no recupera el nivel antes de la pandemia, pues le faltan alrededor de 4,7 puntos porcentuales.



La Tasa de Desempleo para los jóvenes para el trimestre móvil enero-marzo se ubicó en 21,3% es decir una disminución de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021.



La tasa de desempleo de los jóvenes tiende a ser mayor a la total nacional. Para este trimestre móvil el desempleo de los jóvenes se ubica 8,1 puntos porcentuales por encima de la Tasa de Desocupación nacional, la cual se ubicó en 13,2%.

Desempleo en Colombia. El Tiempo

Informalidad y sus efectos

En el primer trimestre la tasa de informalidad, medida como cotización a pensión, fue en promedio 57,4%. Para Asofondos, la población mayor del mercado laboral tiene altas tasas de informalidad, por encima de la observada para el total nacional incluso antes de la pandemia.



Estas altas tasas hacen evidente la vulnerabilidad e inestabilidad laboral que enfrentan los colombianos a pocos años de cumplir la edad de pensión o bien entrando a la tercera edad.



La ligera reducción podría deberse al cambio metodológico que implicó el nuevo marco de la encuesta de hogares.

