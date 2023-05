En APP de Bancolombia 8 millones de clientes pueden consolidar cuentas

Bancolombia presentó Tus Bancos, una nueva funcionalidad al servicio del bienestar financiero de sus más de 7,8 millones de usuarios activos de la App Bancolombia que la

podrán utilizar.



El banco más grande del país dijo que este es un paso clave hacia una banca abierta, cualquier usuario, como dueño de su información financiera, podrá vincular la información de las cuentas y productos que tiene con otras entidades.



Bancolombia dijo que sus clientes de la APP no tendrán que analizar su situación financiera banco por banco pues en Día a Día, el entrenador financiero de la entidad, ahora podrán tener la información consolidada de sus movimientos financieros sin importar en qué entidad bancaria los realice.



Esta nueva funcionalidad se llama Tus Bancos, y les permitirá a las personas vincular a su App Bancolombia la información de las cuentas (de ahorros o corrientes) y tarjetas de crédito de otras entidades para tener una visión completa de su situación financiera y un mayor control de su dinero.



“Con esta solución buscamos fomentar la educación financiera. Entendiendo a Día a Día

como un entrenador financiero por excelencia, Tus Bancos es la manera de complementar la información de la persona con la interacción que tiene con sus bancos, de manera que bajo ese panorama completo pueda recibir alertas y recomendaciones que repercutan positivamente en su bienestar”, expresa Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia.



La directiva agrega que “el consumidor financiero, la persona, es una, independientemente de con cuántos bancos tiene relación, y por lo tanto no tiene sentido que deba analizar su contexto financiero con cada entidad por separado. Tus Bancos unifica esa información, esos comportamientos, cada movimiento, y ofrece a las personas una recomendación según su propia y única realidad económica”.

Un ejemplo práctico



Mónica es una persona a la que le gusta utilizar los canales digitales, entre ellos su App

Bancolombia. Pero, además de su cuenta en este banco, también tiene productos con otros: una tarjeta de crédito y una cuenta de ahorros, ambos con diferentes entidades.



Bancolombia dice que para gestionar sus productos financieros ella debe ingresar al portal o aplicación digital de cada entidad y llevar su control de gastos e ingresos por separado, sin tener un panorama completo de sus finanzas. Esto hace que en muchas ocasiones le sea difícil tomar decisiones con su dinero.



Adicionalmente, como maneja cada producto de manera independiente, realizar un

presupuesto se le ha convertido en una tarea compleja.

Haciendo uso de Tus Bancos, Mónica logrará:

• Tener sus productos financieros en una vista única desde su App Bancolombia.

• Tomar mejores decisiones financieras al tener la visual de sus productos en un solo

lugar. Esto le facilitará elegir cuáles usar según su momento económico.

• Desde Día a Día de la App Bancolombia, podrá conocer de manera automática

cuáles son las categorías de sus transacciones (por ejemplo, gastos en

alimentación, entretenimiento, o pagos por salud o servicios públicos, etc.).

• Además, con la opción "Presupuestos", puede realizar su planificación financiera

asignando un porcentaje de sus ingresos para ahorro, poniendo límites a sus gastos

por categoría y encontrando desde la misma App Bancolombia una recomendación

presupuestal basada en el conocimiento que el banco tiene de ella.



La entidad asegura que para proteger los datos suministrados por Mónica al momento de vincular sus bancos a este sistema y garantizar los máximos estándares de seguridad, Bancolombia no solicitará ningún factor de autenticación que sea necesario para mover su dinero. Sin este, se elimina la posibilidad de realizar transacciones monetarias, evitando cualquier vulnerabilidad.



Adicionalmente, el sistema mantiene toda la información bajo encriptación, es decir, bajo caracteres que para el ojo humano no son reconocibles, por lo que es imposible que las personas que intervienen en los procesos técnicos puedan manipularlos.



“Hemos trabajado manteniéndonos dentro del marco regulatorio colombiano y siempre

actuando con altos niveles de calidad y seguridad para brindar a nuestros clientes una

experiencia sin fricciones. Nuestra ambición es seguir trabajando por el bienestar financiero de las personas y aportar a una banca cada vez más integrada que pone al cliente como protagonista y dueño de su información”, agrega Arrastía.

