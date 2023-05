En Colombia, 827 mil jóvenes de 12 a 21 años han consumido cigarrillo

Cerca de 827.000 jóvenes colombianos de entre 12 y 21 años de edad han consumido cigarrillo al menos una vez en su vida, según una investigación realizada por el Laboratorio de la Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de hacer un análisis de las cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2019 y de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2021 realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el LEE aseguró que el 15,6 % de las personas entre los 12 y los 21 años manifestaron haber consumido cigarrillo alguna vez en su vida.



De igual manera, el LEE hizo un análisis teniendo en cuenta factores como los estratos socioeconómicos y los departamentos, evidenciando que el 12,6 % de las personas de entre los 12 y 21 años en estrato 1 han consumido cigarrillo al menos una vez en sus vidas, frente al 20 % de las personas de estrato 4 y al 22 % de las personas de estrato 6 que pertenezcan a este rango de edad.



Ya hablando de las entidades territoriales, se encontró que el departamento de Cundinamarca es en donde se encuentra el mayor porcentaje de jóvenes que han consumido cigarrillo (25,1 %), seguido por Caldas (24,2 %) y Boyacá (23,9 %).



El análisis también muestra que la mayoría de estos jóvenes consumieron cigarrillo por primera vez entre los 13 y los 18 años, siendo los hombres aquellos que inician el consumo a edades más tempranas a comparación de las mujeres. A nivel regional, Risaralda, Cundinamarca y Antioquia son los departamentos en donde los jóvenes empiezan a fumar en edades más tempranas que el promedio.



"Fumar cigarrillo puede generar adicción a la nicotina, reducir el funcionamiento de los pulmones, crear complicaciones cardiacas tempranas, afectar el desarrollo y formación del cerebro de los adolescentes. También, los efectos de la nicotina en los jóvenes adolescentes puede aumentar los niveles de ansiedad, cambios emocionales, irritabilidad e impulsividad", se advierte en el informe.



Por otra parte, dicho estudio también tuvo en cuenta a los fumadores pasivos, y arrojó que 1'106.032 jóvenes entre los 10 y los 21 años no fuman, pero viven en hogares en donde hay otra persona fumadora.



"Aunque los jóvenes y adolescentes no fumen cigarrillo directamente, la convivencia con otros fumadores al interior de sus hogares también puede tener consecuencias negativas en su salud", se consignó en el informe.



Frente a los hallazgos, los investigadores hicieron alertas e insistieron sobre las cifras del Informe Weblin 2022 (en el cual se midieron las condiciones de bienestar escolar en 1556 colegios públicos y privados del país), los cuales indican que solo el 29 % de los colegios encuestados han formado al profesorado en la prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas; y el 43 % reportaron tener presencia de venta de sustancias psicoactivas en zonas aledañas a sus instalaciones.



