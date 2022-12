A 2023 deuda por subsidios de energía sería de $2 billones

Como ya había publicado Portafolio, las comercializadoras de energía habían advertido sobre la deuda que tenía el Gobierno Nacional por los subsidios de energía. En algunos casos, el “hueco” venía desde el segundo trimestre del año y según cifras de Asocodis, suma más de $1,4 billones a noviembre.



Ahora, el Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución para pagar saldos correspondientes a deuda de segundo y tercer trimestre con las empresas prestadoras del servicio. El giro que hará el gobierno suma $420.000 millones para cubrir el déficit generado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Cabe recordar que si bien en el país aplica el formato de subsidios cruzados (los estratos 5 y 6 pagan un porcentaje más para subsidiar la tarifa de los estratos 1, 2 y 3), estos recursos no alcanzan para cubrir la totalidad de los recursos. Por ende el pasivo lo van generando las empresas y después el Gobierno les paga.



Ahora el Ministerio va a transferir recursos para cubrir la deuda generada entre el segundo y tercer trimestre del año. Para esto, el Ministerio destinó 84% de los recursos que la Dirección de Crédito Público habilitó para estos saldos ($500.000 millones) y los de gas natural. Este dinero saldrá del servicio de deuda aprobado para 2022, según el decreto del Ministerio.



Estos recursos serán girados a 30 empresas prestadoras del servicio público que recibirán este giro. Dentro de las que más dinero van a recibir son Afinia, Air-e, Celsia y EPM. Entre estas cuatro compañías suman $248.400 millones, que representan 59,1% de los recursos a girarse. La que tiene un mayor porcentaje de dinero adeudado que va a ser girado es Afinia, con un saldo de $72.113 millones.



De acuerdo con Javier Lastra, gerente de la compañía, la deuda estimada asciende a cerca de $240.000 millones este año.



La situación es similar con otras empresas. Por ejemplo, Air-e recibirá $65.248 millones, pero su gerente Jhon Jairo Toro, aseguró que la deuda total es mayor a $150.000 millones para sus zonas de operación.



En el caso de Celsia, recibirán $56.663 millones aunque con corte a septiembre se les debía $90.000 millones, explicó Carlos Solano, líder de Asuntos Regulatorios de la prestadora. Sin embargo, para todo el año, la deuda total será de $168.000 millones. Esto quiere decir que incluso con el giro del gobierno no se cubrirá el total que se adeuda del tercer trimestre.



En el caso de Compañía Energética de Occidente (CEO), el Ministerio pagará $14.175 millones y su presidente, Ómar Serrano, explicó que hasta octubre el saldo en rojo iba en $35.000 millones.



El mismo Ministerio apunta a que la deuda con corte hasta el tercer trimestre es de $789.740 millones, con lo que lo que quedará faltando después de este giro será 46,8% ($369.740 millones).



José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, señaló que si bien es importante que se haga este giro, lo cierto es que el déficit que se mantiene a cierre de año es $1,25 billones, teniendo en cuenta que a cierre de año, la deuda llegaría de $1,65 o $1,7 billones.



El líder espera que el pago se haga en los dos primeros meses del año, puesto que las comercializadoras están enfrentando problemas de liquidez por la suma entre este factor y el déficit que hay por la opción tarifaria que va en más de $4 billones.



Adicionalmente señala que dentro del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía hay un faltante de recursos para los subsidios del año entrante. “El próximo año el Gobierno hará una adición presupuestal, debería incluir recursos para estos subsidios”, afirmó.



A cierre de 2023, la deuda sin cubrir podría llegar a $2 billones, de acuerdo con las estimaciones de Asocodis. Por esto señala Manzur que con los recursos adicionales esperados con la reforma tributaria se podrían y se deberían destinar para este programa de subsidios. Advierte que con las dificultades de caja es posible que algunas empresas no puedan seguir pasando estas ayudas y las facturas suban a los consumidores, por este motivo.



Apalancamiento con el monto adeudado

A cierre de año, el saldo por pagar a los comercializadores de energía podría llegar a $1,2 billones, según estima Asocodis. Si bien en la apropiación del presupuesto se destinó un monto para el pago de estos subsidios, aún la Asociación considera que faltan $2 billones de apropiación para cubrir la totalidad el próximo año.



Javier Lastra, gerente de Afinia, asegura que hay una alternativa que están estudiando para manejar estas dificultades con los pagos.



“La idea es utilizar la figura del decreto 399 de 2020 que permite usar el monto de subsidios que no haya sido desembolsado y pedir anticipos al sistema financiero para apalancarnos mientras llegan los recursos del gobierno”, afirmó el directivo. Sin embargo, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, asegura que si bien es viable es muy demorado para hacerse efectivo, por lo que no será posible para todas las compañías del sector eléctrico nacional.

