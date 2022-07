A 76% de los consumidores le preocupa pago de deudas

El más reciente estudio de Consumer Pulse de la compañía de información de crédito TransUnion reveló que al segundo trimestre la mayoría de los consumidores colombianos esperan una mejoría en sus ingresos en los próximos meses, pero también mostró la preocupación que tienen por el pago de sus créditos y deudas, por las actuales condiciones macroeconómicas.



El estudio menciona que el 5% de los consumidores encuestados espera que los ingresos de su hogar disminuyan en los próximos 12 meses y la mayoría espera que aumenten (77%, con un incremento de 5 puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2022) o que se mantengan igual (18%).



Los consumidores también declararon haber iniciado nuevos empleos (14%) y nuevos negocios (15%), así como haber recibido aumentos en sus salarios (14%) en el último mes.



El estudio dice que la pérdida de empleo y la reducción del salario y de las horas de trabajo siguieron siendo los principales impulsores de la disminución de los ingresos de los colombianos.



En particular, el 25% de todos los consumidores encuestados dijeron que alguien en su hogar perdió su trabajo, mientras que el 21% y el 15% indicaron que alguien en su hogar tuvo su salario y horas de trabajo reducidas, respectivamente.



La preocupación por la capacidad de pago de las obligaciones subió, ya que el 76% de los consumidores expresó preocupación y el 39% indicó que no podría pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad.



Asimismo, los consumidores encuestados también están preocupados por las dinámicas macroeconómicas pues clasificaron a la inflación, el empleo, el aumento de las tasas de interés y el incremento de los precios de vivienda (en ese orden) como las cuatro principales preocupaciones, afectando las finanzas de sus hogares para lo que queda de este 2022.



Dudas en pedir crédito



El 71% de los consumidores dijo estar muy o extremadamente preocupado por la inflación, y el 82% indicó estar haciendo cambios en sus comportamientos de compra debido a la inflación. Además, el 58% de los consumidores encuestados indicaron que el aumento de las tasas de interés tiene un impacto significativo en la decisión de solicitar o no un crédito en los próximos 12 meses.



En lo que respecta al gasto en los próximos tres meses, el 43% dijo que esperaba que el gasto personal discrecional disminuyera en los próximos tres meses, mientras que el 34% esperaba lo mismo para las compras en tiendas o en línea y el 40% esperaba una disminución en grandes compras. Además, el 32% dijo que esperaba que el gasto de su hogar en pago de obligaciones aumentara en los próximos tres meses.



Planes financieros



Aunque el 96% de los consumidores encuestados cree que el acceso al crédito es importante para poder alcanzar sus objetivos financieros, menos de la mitad (40%) declaró tener actualmente un acceso suficiente a los productos de crédito. Entre todas las generaciones, la Generación Z (nacidos de 1995 al 2000) es la que indicó tener menor acceso a los productos de crédito, con un 31%.



Entre todos los encuestados, el 49% se planteó solicitar un nuevo crédito o refinanciar uno existente, pero finalmente decidió no hacerlo. Entre ellos, el 34% optó por no hacerlo porque consideraba que el costo del nuevo crédito o de la refinanciación era demasiado elevado.



El 31% de los consultados indicó que realizaba más de la mitad de sus transacciones en línea, el 56% declaró que realizaba hasta el 50% de sus transacciones en línea y el 13% dijo que ninguna. Al solicitar un crédito digital, el 88% de los consumidores encuestados indicaron que la aprobación en tiempo real era importante para ellos.



PORTAFOLIO