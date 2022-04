A diferente ritmo, deudores sienten alza de las tasas.

A la par del incremento sostenido de la tasa de usura de casi 300 puntos básicos (pbs) o tres puntos porcentuales a partir de octubre del 2021, cuando marcó su nivel mínimo en 11 años, los créditos en casi todas las modalidades del sistema financiero también han venido marcando alzas.



Estos incrementos se han venido dando en línea con el incremento de la tasa directriz del Banco de la República que ha pasado del 1,75% al 5%, es decir un aumento de 3,25 puntos porcentuales o 325 pbs. Los aumentos de las tasas del Emisor se han transmitido de una manera relativamente rápida a los créditos.



“Desde noviembre llevamos seis meses de incrementos de los créditos que toman los colombianos. Ese aumento de 300 pbs de una manera tan rápida sorprende un poco, aunque ya se venía descontando en el mercado de captación con los CDT, que cada vez tienen unas mejores tasas”, dice Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



De acuerdo con otros analistas económicos y financieros, las tasas de interés que enfrentan los consumidores en el sistema financiero han venido subiendo más o menos al mismo ritmo a las de Emisor.



No obstante los analistas concuerdan en que la transmisión de tasas del Emisor al crédito ha sido más rápido de lo normal.



SOLO UNO BAJÓ



De acuerdo con un análisis del Laboratorio Financiero, desde octubre del 2021 el crédito ordinario ha subido en promedio 5,10 puntos porcentuales en los establecimientos de crédito. Según la Superfinanciera, el crédito ordinario son las obligaciones comerciales que no se puede clasificar como de tesorería o como preferencial o corporativo.



En crédito preferencial o corporativo el incremento desde octubre pasado es de 2,86 puntos porcentuales y en los de consumo la tasa promedio ha subido 2,47 puntos porcentuales.



Por su parte, el aumento promedio de las tasas en tarjetas de crédito llega a 2,16 puntos porcentuales desde el décimo mes del 2021, en vivienda no VIS en pesos el alza es de 1,21 puntos porcentuales, en vivienda de interés social en pesos el promedio del alza ha sido de 0,81 puntos porcentuales, en vivienda de interés social en UVR de 0,47 puntos porcentuales, en microcréditos de 0,42 puntos porcentuales en promedio, en consumo bajo monto de 0,18 puntos porcentuales.



Por su parte, el único crédito que bajó fue el de vivienda no VIS en UVR, con una ligera disminución de 4 pbs.



Para Jiménez, en términos generales lo que se observa es que las tasas de interés promedio del sistema financiero empezaron a aumentar algunos meses antes de octubre de 2021 momento en que el Banco de la República inició la subida del costo del dinero.



Así, el mercado pudo haber anticipado estas decisiones producto de la inflación que empezaba a subir de manera constante, indica. En este sentido, se tiene que el crédito de consumo tuvo su menor tasa promedio, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, en abril de 2021 en 13,37% siendo 14,31% la tasa de octubre, es decir casi 100 puntos básicos arriba, antes de darse los incrementos por parte del banco central. De forma similar sucedió con el crédito corporativo al pasar en abril de 2021 de 4,34% a 5,27% y con el crédito de vivienda aunque en menor proporción.



Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que de todas maneras hay que tener en cuenta que las tasas de interés que observamos van a seguir subiendo pues el Banco de la República va a seguir incrementando las de intervención en el mercado.



