¿A qué se debe el fortalecimiento de las Fintech en el país?

Los beneficios que las Fintech ofrecen abarcan desde la transparencia en la oferta financiera, hasta la implementación de tecnologías, que permiten un modelo seguro, flexible y ágil.



(¿Qué son las fintech y en qué segmentos operan?).

En la actualidad, la seguridad de datos juega un papel prioritario tanto en el nuevo normal de los usuarios como en las interacciones de las empresas a nivel digital.



“La gestión de los procesos virtuales, gracias a la analítica de datos implementada en RapiCredit, se traduce en un trabajo profundo de oferta y servicio al cliente que busca, por un lado, evitar las aglomeraciones, implementar soluciones tecnológicas y garantizar la seguridad de la información de cada solicitante”, asegura Daniel Materón CEO de RapiCredit.



Pero, ¿cuáles son esas razones de peso para preferir las Fintech de lending?



● El enfoque en la calidad de la experiencia de usuario de las Fintech se ha convertido en un valor añadido, ya que, el trato personalizado e inmediato amplía en un alto porcentaje las probabilidades de compra y transacciones por parte de los usuarios. Se trata entonces de un consumidor mejor informado, que ahora cuenta con la posibilidad de tener un historial crediticio y una planeación consciente del manejo de sus finanzas personales. “RapiCredit no sólo presta dinero, también contribuye a que la inclusión financiera se haga desde la educación y conocimiento de cada usuario”, afirma Materón.



● El acceso a la inclusión financiera para personas y empresas. La asequibilidad a diversos productos y servicios constituyen hoy el pilar fundamental en el desarrollo económico y social de un país en medio de una pandemia mundial que dejará consecuencias por el tiempo no productivo de muchas industrias. Esto a su vez, va de la mano de la transformación digital y la demanda en seguridad.



● Los servicios Fintech han entonces favorecido la disminución de la vulnerabilidad de los hogares, puesto que fomentan el compromiso de la democratización económica; tal es el caso de RapiCredit, la Fintech de Lending que se ha impuesto en el mercado como una solución para usuarios desatendidos por décadas. “Nosotros no tenemos una restricción geográfica. Al tener nuestra plataforma de créditos en el ecosistema digital, pueden acceder en Leticia, en San Andrés o en La Guajira. En pueblos, la penetración al crédito es mucho mayor y el hábito de pago es mejor que el que tienen las poblaciones en las grandes ciudades, pues no quieren perder la oportunidad”, afirma Materón.



● Bajo este escenario, los procesos resultan ser también muy favorables para los usuarios, por su parte, “RapiCredit cuenta con algoritmos de decisión propios y 100% automatizados que evalúan la información suministrada por sus clientes y que al ser cruzada con los reportes contenidos en diferentes bases de datos, toma la decisión de aprobación”, según lo afirmó Materón; “aunque la concepción de la ausencia de papeles es, de igual forma, un razón de peso que respalda la rapidez y confiabilidad en el mercado”.



ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO



De acuerdo con el estudio realizado por Fenalco, durante el 2020 el crecimiento del

efectivo en la economía fue mucho más pronunciado que en los dos años anteriores:

“Mientras que al cierre de la primera semana de junio de 2018 el crecimiento de esta variable era de 8.9%, a la misma fecha de 2019 la variación fue del 14.5% y el dato correspondiente a 2020 marca un incremento del 32.3%”.



No obstante, la implementación digital en cabeza de las Fintech empiezan a tener un contexto más amplio, pues su valor real ya no reside solo en la automatización de procesos y servicios comerciales, sino en la consolidación de un ecosistema digitalizado, que comprende, incluso, la legislación plena de un modelo de negocio que le brinda a los usuarios confiabilidad, seguridad, agilidad y apoyo a solo un clic de distancia.