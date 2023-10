Guía para entender qué está pasando con Cruz Verde y la EPS Sanitas

Archivo particular

La cadena de droguerías y farmacias, Cruz Verde, anunció que ya no continuará con el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no estén incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) de los usuarios afiliados a la EPS Sanitas.



Para comprender mejor qué está pasando y cuál es el estado de la situación, aquí le presentamos una guía con los datos más relevantes.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La decisión de Cruz Verde

Según explicó la empresa, la medida responde a una deuda de la prestadora de salud que se ha ido acumulando mes a mes por concepto de medicamentos e insumos No PBS, la cual a la fecha suma alrededor de 400 mil millones de pesos.

Hasta el momento, Cruz Verde venía asumiendo estos costos para evitar un colapso y la desatención de los pacientes. Sin embargo, la carga financiera para el pago a laboratorios y fabricantes se ha hecho insostenible, derivando en que algunos proveedores hayan bloqueado el abastecimiento de productos.



Como consecuencia, en la actualidad la farmacia no cuenta con disponibilidad para la dispensación de varios insumos.

(Lea más: Cruz Verde frena suministro de medicamentos No PBS a Sanitas por deuda)

Alcance de la medida

En un comunicado emitido por la cadena de droguerías, se indica que no se continuará con el suministro de algunos medicamentos e insumos a partir del 15 de noviembre.

La entidad también enfatizó que esta medida tiene alcance únicamente en relación con Sanitas y solo respecto a los artículos No PBS. En ese sentido, señaló que esta determinación ya se le dio a conocer a la EPS, quien determinará "las acciones que considere pertinentes para dar continuidad al acceso efectivo a los medicamentos de sus afiliados a través de otros actores".

De igual forma, explicó que la decisión se tomó con el objetivo de que la dispensación a clínicas y a otras entidades clientes de Cruz Verde pueda continuar operando con normalidad.

Medicamentos El Tiempo

Qué son los No PBS

Los medicamentos e insumos No PBS son aquellos que no están incluidos dentro del plan que el Gobierno define como esenciales para la obtención del derecho a la salud de los colombianos.

Si bien este se actualiza constantemente, a grandes rasgos, las medicinas, insumos o tecnologías que no lo integran son aquellos cuyo propósito no está orientado en la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.

Sin embargo, existen casos en los que los médicos o profesionales de la salud tienen la posibilidad de solicitar este tipo de artículos a través del Mipres, una herramienta dispuesta por el Ministerio de Salud para realizar este procedimiento.

(Lea más: Sanitas califica de ‘abrupta’ suspensión de medicamentos de Cruz Verde)

Medicamentos No PBS

Algunos de los insumos o fármacos que no se incluyen dentro del Plan Básico de Salud (PBS) son:

- Medicamentos vitales no disponibles.



- Pañales para niños y adultos.



- Bolsas de colostomía.



- Suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales, salvo excepciones expresas en la norma.



- Cremas antisolares o para las manchas en la piel.



- Medicamentos o drogas para la memoria.



- Medicamentos anorexígenos.



- Medias elásticas de soporte: corsés y/o fajas; sillas de ruedas; plantillas y zapatos ortopédicos; vendajes acrílicos; lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico; filtros y/o colores y películas especiales y aquellos otros dispositivos, implantes, o prótesis necesarios para procedimientos no incluidos expresamente en el presente acuerdo.



- Toallas higiénicas.

(Lea más: Solicitan a Sanitas plan de contingencia para garantizar medicamentos)

¿A quiénes afecta la medida?

Gran parte de los usuarios a quienes impacta la medida hacen parte del grupo de pacientes con enfermedades de alto costo. Es decir, aquellos cuya patología requiere de la prescripción de No PBS.

Algunas de las enfermedades que suelen entrar en esa categoría incluyen: enfermedad renal crónica; cáncer de cérvix; cáncer de mama; cáncer de estómago; cáncer de colon y recto; cáncer de próstata; leucemia; entre otras.

En ese orden de ideas, de acuerdo con datos a los que tuvo acceso el diario EL TIEMPO, al menos 33 mil usuarios mensuales de la EPS Sanitas podrían verse afectados.



Medicamentos iStock

(Lea más: Las EPS con problemas financieros o que se encuentran en liquidación)

¿Qué ha dicho Sanitas?

A través de un corto comunicado, Sanitas rechazó la decisión anunciada por Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos y la calificó de "abrupta".

La prestadora de servicios de salud indicó que se encuentra “buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”.

También hizo mención de que este tipo de situaciones son una de las razones por las que ha venido alertando al Gobierno sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación financiera actual que enfrentan algunas EPS.

Además, aclaró que la entrega de los medicamentos que hacen parte del Plan de Beneficios en Salud se seguirá realizando con normalidad.

PORTAFOLIO