Tras 30 años, el acceso a tierras continúa como tarea pendiente

La legislatura en torno a la agricultura se fundamenta desde años atrás como la base de la productividad y el progreso del país. Si bien, es un sector que se enfrenta a diversos retos, también con el paso del tiempo ha alcanzado diferentes logros.



Hace casi 30 años, a mediados de 1994, el estado colombiano dio un paso clave en materia de agricultura. El 3 de agosto de ese año, el exministro de Hacienda y en ese entonces jefe de la cartera de Agricultura, José Antonio Ocampo, puso su firma para crear el ‘Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino’, reforma con la cual se tenía el objetivo de establecer un subsidio para la adquisición de tierras, para mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina colombiana.



En un aspecto positivo, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, destaca que esta reforma de 1994 creó un marco regulatorio más moderno al existente previamente, con el fin de garantizar el acceso a la tierra para campesinos.



Sin embargo, también comenta que “la normativa ha sido difícil de implementar y no ha resuelto los vacíos jurídicos que permitan resolver conflictos agrarios, la ocupación ilegal de baldíos antes y después de la expedición de la ley”.



Es así como esta situación ha estado vinculada a los problemas rurales del país, teniendo en cuenta que en la legislatura actual el acceso a la tierra sigue siendo uno de los pilares base de la reforma agraria.



Con la llegada del presidente Gustavo Petro, nuevamente se puso sobre la mesa la discusión sobre el acceso a tierras para campesinos, indígenas, comunidades negras, víctimas de la violencia y reincorporados.



Esto, con el objetivo de cumplir con el punto número uno del Acuerdo de Paz de 2016, el cual contribuiría en la transformación estructural del campo, cerrando las brechas y creando condiciones de bienestar.



Si bien las reformas llegan al mismo punto, en esta legislatura la agricultura saltó hacia la definición de la compra de tierras, para así el Gobierno entregar predios a los beneficiados con el acuerdo.



Dicho plan fue pactado con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), acordando la meta de comprar un total de tres millones hectáreas ganaderas, esto con el propósito de conducir a la ‘Paz Total’ planteada por Petro.



Ahora bien, con base en los últimos datos publicados por Fedegán, con corte al 22 de julio de 2023, hay un millón de predios ofertados por los ganaderos al Gobierno para campesinos y 312.481 para étnicos (DAE).



Vale recordar que en la administración de la exministra de Agricultura, Cecilia López, ella manifestó que comprar tres millones de hectáreas en cuatro años era imposible. “En eso soy muy realista. Si en total llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos millón y medio o un millón, somos unos magos”, explicaba.



Por esta razón, uno de los efectos de este acuerdo es la incertidumbre en diferentes sectores, puesto que, según Germán Palacio, gerente de Fedepapa, el sector del agro no solo necesita de la compra de tierras para reducir brechas.



“Hasta el momento no hay una política económica que impacte al agro. Y los recursos que hay están destinados específicamente para la compra de tierras y no para solucionar los problemas que se pueden presentar en los próximos meses”, evaluó Palacio.



Es importante evaluar que, según datos de la Unidad de Planificación Rural (Upra), en materia de propiedad se declara que el 56,7% de los propietarios de tierras en el país cuentan con predios de hasta tres hectáreas (ha), mientras que un 5,4% de ellos posee más de 100.



Igualmente, se estimó que Colombia cuenta con una frontera agrícola de 43 millones de hectáreas, es decir que en el 37,8%, la tierra está en condiciones para actividades del agro.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

​Periodista de Portafolio